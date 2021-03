Reddit-CEO lobt WallStreetBets: "Community, die ins Establishment einbricht"

• GameStop-Hype hat für Turbulenzen am Markt gesorgt• Reddit-Chef stolz auf Beteiligung seines Unternehmens• Angriff auf Establishment

Steve Huffman, der CEO der Diskussionsplattform und Forenbetreibers Reddit, hat sich in einem Interview mit "Axios on HBO" zur WallStreetBets-Bewegung geäussert und dabei durchaus lobende Worte für die Gruppe gefunden.

GameStop-Hype hat Märkte durcheinandergewirbelt

Nachdem sich eine Gruppe von Kleinanlegern im Januar in einem Unterforum von Reddit unter r / WallStreetBets zusammengefunden hatte, um sich zum Kauf von stark geshorteten Aktien zu verabreden, sorgten sie für ein Beben am Börsenparkett. Die Aktie des angeschlagenen Computerspielehändlers GameStop wurde zum Symbol für die Ereignisse, die Aktie stieg innerhalb kurzer Zeit um deutlich über 1.000 Prozent und verteuerte sich damit so massiv, dass Hedgefonds, die in grossem Stil auf fallende Kurse gesetzt hatten, sich dazu gezwungen sahen, sich mit GameStop-Aktien am Markt einzudecken, um ihre Verluste zumindest einzugrenzen.

Reddit-Chef "stolz" - Angriff auf das Establishment

Der Chef von Reddit, Steve Huffman, zeigte sich im Interview stolz darauf, dass seine Plattform Kleinanlegern eine Möglichkeit geben konnte, sich zum konzertierten Aktienkauf zu verabreden. Er sei "stolz auf r / WallStreetBets", betonte er im Interview.

Dabei stützte auch Huffman das Narrativ vieler kleinerer Anleger, nämlich, dass die Ereignisse um GameStop und andere stark geshortete Aktien, die im Zuge der Ereignisse massive Kurssprünge verzeichnen konnten, einem Sieg kleiner Börsenakteure über Investoren-Riesen gleich kommt. "Diese Gemeinschaft hat eine Lücke zwischen denen, die Zugang zu den Finanzmärkten haben, und denen, die sich ausserhalb befinden, aufgedeckt", betonte der Reddit-Chef. In WallStreetBets sehe man eine Community, die versuche, "in dieses Establishment einzudringen", so Huffman weiter.

Der von Kleinanlegern provozierte Short Squeeze bei Aktien wie GameStop, AMC Entertainment und Nokia brachte etablierte Finanzakteure in finanzielle Bedrängnis und viele Kleinanleger feierten die Ereignisse als einen Sieg David gegen Goliath.

Börse nicht nur schwarz und weiss

Doch nicht alle Marktbeobachter sehen die Börse zweigeteilt in schwarz und weiss, für viele Experten steht zwar fest, dass die WallStreetBets-Bewegung eine Schlacht gewonnen hat, der "Krieg" ist damit aber noch lange nicht entschieden.

Die Ereignisse um GameStop und Co. haben auch eine eklatante Schwäche der Börsenwelt deutlich gemacht: Die Tatsache, dass Hedgefonds mehr Aktien leerverkaufen konnten, als überhaupt am Markt waren. Zudem wurde vielerorts bemängelt, dass es für etablierte Shortseller zu geringe Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften gebe.

Doch der GameStop-Hype hat auch ein anderes Problem offenbart: Den Fakt, dass Aktienkurse manipuliert werden können. Mit einer Verbesserung der fundamentalen Geschäftsaussichten hatte der Kurssprung bei den so genannten Meme-Aktien nämlich kaum etwas zu tun, die Prognose für die GameStop-Geschäfte ist weiter zumindest durchwachsen. Da an der Börse aber die Zukunft gehandelt wird, ist der Kurssprung keinesfalls fundamental zu rechtfertigen.

Hinzu kommt: Hedgefonds kommt im Börsenkreislauf einigen Experten zufolge eine wichtige Bedeutung zu: Veljko Fotak von der University of Buffalo argumentiert, dass Leerverkäufe von einer pessimistischen Einstellung gegenüber einem Unternehmen motiviert sind. Fallen sie weg, kann es zu einem Ungleichgewicht am Markt kommen, bei dem zu viele Optimisten eine Aktie in die Höhe treiben: "Und in diesem Umfeld mit Marktbewertungen auf Rekordhöhen, brauchen wir die gegenteiligen Ansichten von Leerverkäufern mehr denn je".



Redaktion finanzen.ch