Aufschläge in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag

Um 17:59 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.54 Prozent auf 25’372.00 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.291 Prozent auf 25’310.28 Punkte an der Kurstafel, nach 25’236.94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25’383.12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’280.96 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3.72 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 26’012.16 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’703.45 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20’744.49 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 20.96 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 8.03 Prozent auf 39.77 USD), Enphase Energy (+ 4.21 Prozent auf 28.99 USD), Micron Technology (+ 2.75 Prozent auf 236.60 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2.64 Prozent auf 180.28 USD) und Palo Alto Networks (+ 2.63 Prozent auf 190.23 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Gilead Sciences (-1.93 Prozent auf 125.05 USD), NVIDIA (-1.81 Prozent auf 177.00 USD), AstraZeneca (-1.02 Prozent auf 92.37 USD), Intuitive Surgical (-0.80 Prozent auf 569.62 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0.71 Prozent auf 318.01 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’662’104 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.782 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 5.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

