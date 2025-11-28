Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’834 0.0%  SPI 17’653 0.1%  Dow 47’739 0.7%  DAX 23’828 0.3%  Euro 0.9322 -0.1%  EStoxx50 5’667 0.3%  Gold 4’210 1.3%  Bitcoin 73’401 -0.1%  Dollar 0.8037 -0.2%  Öl 63.4 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Top News
NVIDIA-Aktie & Co.: CFRA nennt zehn Tech-Favoriten für 2026 - KI bleibt grösster Wachstumstreiber
HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
Tesla-Aktie im Blick: E-Autobauer verschärft Entkopplung von China - Zulieferer müssen alternative Standorte nutzen
Stadler-Aktie höher: Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens eingelegt
TUI-Aktie im Aufwind: Was hinter dem Kurssprung steckt
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’380.32
Pkt
143.38
Pkt
0.57 %
18:11:14
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Index-Bewegung 28.11.2025 18:01:19

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag

So bewegt sich der NASDAQ 100 heute.

Um 17:59 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.54 Prozent auf 25’372.00 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.291 Prozent auf 25’310.28 Punkte an der Kurstafel, nach 25’236.94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25’383.12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’280.96 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3.72 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 26’012.16 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’703.45 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20’744.49 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 20.96 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 8.03 Prozent auf 39.77 USD), Enphase Energy (+ 4.21 Prozent auf 28.99 USD), Micron Technology (+ 2.75 Prozent auf 236.60 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2.64 Prozent auf 180.28 USD) und Palo Alto Networks (+ 2.63 Prozent auf 190.23 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Gilead Sciences (-1.93 Prozent auf 125.05 USD), NVIDIA (-1.81 Prozent auf 177.00 USD), AstraZeneca (-1.02 Prozent auf 92.37 USD), Intuitive Surgical (-0.80 Prozent auf 569.62 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0.71 Prozent auf 318.01 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’662’104 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.782 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 5.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:06 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Bachem, DocMorris
07:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gelingt der Ausbruch?
27.11.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Barry Callebaut AG
27.11.25 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’363.51 19.74 QIUBSU
Short 13’639.62 13.80 SRNBXU
Short 14’156.74 8.82 SW7BIU
SMI-Kurs: 12’833.96 28.11.2025 17:31:51
Long 12’306.09 19.44 S5YBIU
Long 12’044.51 13.95 SZ8B6U
Long 11’521.05 8.91 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
NVIDIA-Aktie als KI-Branchenprimus - Microsofts AI-Chef warnt vor Extrem-Szenarien
HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
PUMA-Aktie hebt ab: Fila-Mutter Anta könnte für deutsche Sportartikelhersteller bieten
Grosse Käufe von Alphabet- und Meta-Aktien: Cathie Wood baut KI-Strategie um:
Bitcoin überwindet die Marke von 91'000 US-Dollar - Erholung setzt sich fort
Diese US-Aktien dominierten im dritten Quartal 2025 im Portfolio der Commerzbank
Stadler-Aktie höher: Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens eingelegt
Sika-Aktie kaum verändert: Sika bestätigt Strategie und Wachstumsziele für 2028

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’376.80 0.55%

finanzen.net News

Datum Titel
18:05 US-Anleihen: Kursverluste
18:04 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt etwas weiter zu - Starke Wochenbilanz
17:59 GESAMT-ROUNDUP 3: Rente, Autos, Bauen: Koalition verkündet Kompromisse
17:58 Juso-Chef Türmer: Kein Generationenkonflikt bei Rente
17:44 Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt etwas weiter zu - Starke Wochenbilanz
17:43 Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste
17:36 GNW-News: Squawka veröffentlicht Moneyball-Index: Rangliste bewertet, wie erfolgreich Premier League-Vereine Transferausgaben in Ergebnisse auf dem Spielfeld...
17:34 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. Dezember 2025
17:34 TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Dezember 2025
17:28 ROUNDUP/Schuhkarton-Streit: Deichmann verliert vor Gericht