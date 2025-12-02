Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels in Grün

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0.59 Prozent fester bei 23’413.67 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.446 Prozent höher bei 23’379.75 Punkten, nach 23’275.92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 23’526.23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23’286.46 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23’724.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der NASDAQ Composite 21’279.63 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 19’403.95 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 21.44 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24’019.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Amtech Systems (+ 9.91 Prozent auf 8.65 USD), AXT (+ 9.04 Prozent auf 11.76 USD), Intel (+ 8.65 Prozent auf 43.47 USD), Amkor Technology (+ 7.71 Prozent auf 40.65 USD) und Innodata (+ 7.34 Prozent auf 59.07 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil inTest (-10.84 Prozent auf 6.99 USD), Commerce Bancshares (-7.17 Prozent auf 50.59 USD), Harvard Bioscience (-5.94 Prozent auf 0.72 USD), Nissan Motor (-5.37 Prozent auf 2.38 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-4.74 Prozent auf 4.02 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43’047’256 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.704 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.28 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15.70 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch