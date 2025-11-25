Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag leichter

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.04 Prozent schwächer bei 22’861.76 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.302 Prozent tiefer bei 22’802.85 Punkten, nach 22’872.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22’587.11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’868.65 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23’204.87 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 21’449.29 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 19’054.84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 18.57 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Woodward (+ 11.15 Prozent auf 290.31 USD), Central Garden Pet (+ 10.66 Prozent auf 34.78 USD), Harvard Bioscience (+ 10.10 Prozent auf 0.71 USD), Americas Car-Mart (+ 8.89 Prozent auf 23.03 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 8.38 Prozent auf 4.21 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil ESCO Technologies (-4.45 Prozent auf 214.37 USD), Microvision (-4.07 Prozent auf 0.94 USD), NVIDIA (-4.06 Prozent auf 175.13 USD), Innodata (-3.86 Prozent auf 54.73 USD) und Nortech Systems (-3.70 Prozent auf 6.77 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 38’473’596 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.773 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Upbound Group-Aktie weist mit 4.28 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17.81 Prozent an der Spitze im Index.

