Chef der Lufthansa-Tochter Swiss denkt über Ende der Deutschpflicht für Piloten nach - Aktie verliert

Grund dafür ist der Pilotenmangel.

"Ich denke, dass wir die Deutschpflicht in den kommenden Jahren kritisch überprüfen sollten", sagte der Chef der Lufthansa-Tochter den CH-Media-Zeitungen vom Mittwoch. Es gebe bereits erste europäische Fluggesellschaften, die nur noch Englisch verlangen würden.

Allerdings ist der Plan heikel: "Das Thema würden wir selbstverständlich vorab mit unseren Sozialpartnern erörtern", erklärte eine Swiss-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Der Pilotenverband Aeropers nahm laut den CH-Media-Zeitungen eine eher ablehnende Haltung ein: Wenn es darum gehe, effizient und verständlich zu kommunizieren, speziell auch in Notfällen, sei es sehr hilfreich, wenn die Crew in der Muttersprache miteinander Probleme lösen könne, erklärte ein Aeropers-Sprecher.

Laut CH Media sind rund zwei Drittel aller Swiss-Piloten Schweizer. Knapp 30 Prozent kämen aus Deutschland.

Die Swiss hatte im vergangenen Sommer 1400 Flüge wegen Pilotenmangels gestrichen.

Die Lufthansa-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,58 Prozent auf 8,25 Euro.

Zürich (awp)