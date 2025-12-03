|Pilotenmangel
|
03.12.2025 11:25:00
Chef der Lufthansa-Tochter Swiss denkt über Ende der Deutschpflicht für Piloten nach - Aktie verliert
Swiss-Chef Jens Fehlinger fasst ein Ende der Pflicht ins Auge, dass die Piloten Deutsch sprechen können müssen.
"Ich denke, dass wir die Deutschpflicht in den kommenden Jahren kritisch überprüfen sollten", sagte der Chef der Lufthansa-Tochter den CH-Media-Zeitungen vom Mittwoch. Es gebe bereits erste europäische Fluggesellschaften, die nur noch Englisch verlangen würden.
Allerdings ist der Plan heikel: "Das Thema würden wir selbstverständlich vorab mit unseren Sozialpartnern erörtern", erklärte eine Swiss-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.
Der Pilotenverband Aeropers nahm laut den CH-Media-Zeitungen eine eher ablehnende Haltung ein: Wenn es darum gehe, effizient und verständlich zu kommunizieren, speziell auch in Notfällen, sei es sehr hilfreich, wenn die Crew in der Muttersprache miteinander Probleme lösen könne, erklärte ein Aeropers-Sprecher.
Laut CH Media sind rund zwei Drittel aller Swiss-Piloten Schweizer. Knapp 30 Prozent kämen aus Deutschland.
Die Swiss hatte im vergangenen Sommer 1400 Flüge wegen Pilotenmangels gestrichen.
Die Lufthansa-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,58 Prozent auf 8,25 Euro.
Zürich (awp)
