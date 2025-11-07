Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 0.0%  SPI 16’975 -0.1%  Dow 46’913 0.0%  DAX 23’570 -0.7%  Euro 0.9311 0.0%  EStoxx50 5’567 -0.8%  Gold 4’000 0.6%  Bitcoin 83’015 1.6%  Dollar 0.8050 -0.2%  Öl 63.6 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850NVIDIA994529
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Tesla-Aktie fällt: Musk erhält Chance auf Billionen-Aktienpaket
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Plug Power-Aktie fester: Fokus auf Grossprojekte vor entscheidendem Quartalsbericht
Opendoor Technologies-Aktie verliert nach drastischem Umsatzeinbruch
Suche...

Plug Power Aktie 13074688 / US72919P2020

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zwischen Verlust und Vision 07.11.2025 20:58:58

Plug Power-Aktie fester: Fokus auf Grossprojekte vor entscheidendem Quartalsbericht

Plug Power-Aktie fester: Fokus auf Grossprojekte vor entscheidendem Quartalsbericht

Die Plug Power-Aktie steht vor einem entscheidenden Moment: Am 10. November 2025 werden die Quartalszahlen veröffentlicht. Zuvor sorgen allerdings andere Unternehmensnachrichten für Aufsehen.

Plug Power
1.96 CHF -1.85%
Kaufen Verkaufen
• Plug Power in der kommenden Woche mit Bilanzvorlage
• Weiterhin rote Zahlen erwartet
• Neue Aktivitäten in Usbekistan und den Niederlanden

Plug Power-Aktie: Kursachterbahn vor entscheidenden Quartalszahlen

Die Plug Power-Aktie durchlebt derzeit turbulente Zeiten. Innerhalb der letzten fünf Handelstage ging es für das Papier an der NASDAQ um 6,69 Prozent nach unten. Zuletzt schloss die Plug Power-Aktie am Donnerstag um 4,92 Prozent tiefer bei 2,51 US-Dollar, am Freitag geht es jedoch zeitweise 5,78 Prozent auf 2,655 US-Dollar nach oben. Besonders bemerkenswert: Obwohl das Papier des Wasserstoffspezialisten innerhalb der vergangenen vier Wochen einen Kursrückgang von 26,6 Prozent verkraften musste, liegt die Plug Power-Aktie auf Sicht der letzten sechs Monate trotzdem noch satte 224 Prozent im Plus.

Am 10. November 2025 wird Plug Power nun die Quartalszahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlichen, die für die weitere Kursentwicklung entscheidend sein dürften. Anleger hoffen auf positive Signale hinsichtlich Strategie und operativer Entwicklung, doch die Erwartungen bleiben gedämpft.

Anhaltende Verluste trotz Wachstumskurs erwartet

Analysten erwarten bei Plug Power für das abgeschlossene Quartal weiterhin keine Profitabilität. Das Ergebnis je Aktie dürfte sich laut der Schätzung von 20 Experten auf -0,124 US-Dollar belaufen, der Umsatz wird kaum verändert zum Vorjahr bei 176 Millionen US-Dollar erwartet (Vorjahreswert: 174 Millionen US-Dollar). Diese Zahlen verdeutlichen die enormen Herausforderungen, vor denen das Unternehmen steht, um einen nachhaltigen Wachstumspfad zu erreichen.

Strategische Grossaufträge als Hoffnungsträger

Einen kleinen Lichtblick bei Plug Power bietet allerdings ein kürzlich abgeschlossener bindender Liefervertrag über bis zu 2 GW PEM-Elektrolyseure mit Allied Biofuels FE LLC. Das Grossprojekt zielt auf die Produktion von nachhaltigem Flugkraftstoff und grünem Diesel in Usbekistan ab, wobei die finale Investitionsentscheidung für 2026 erwartet wird. Diese Vereinbarung könnte ein Umsatztreiber für die kommenden Jahre werden.

Zusätzlich hat Plug Power in dieser Woche den Beginn der Installation eines 5-MW-Elektrolyseurs für H2 Hollandia bekanntgegeben. Das Projekt soll mit einem jährlichen Produktionsziel von rund 300'000 kg grünem Wasserstoff zur grössten Initiative für grünen Wasserstoff in den Niederlanden werden und einen zentralen Beitrag zur Dekarbonisierung in der Region leisten. Gleichzeitig markiert das Projekt für Plug Power eine bedeutende Erweiterung der Präsenz in den Niederlanden und den Übergang von Demonstrations- zu kommerziellen Grossanlagen in Europa und unterstreicht die Rolle des Unternehmens beim Aufbau integrierter Wasserstoff-Ökosysteme zur Unterstützung von Industrie, Verkehr und Energieinfrastruktur.

"Das Projekt demonstriert, wie die Elektrolyseurtechnologie von Plug dazu beitragen kann, Netzengpässe zu verringern, die Energieversorgungssicherheit zu stärken und die Dekarbonisierung der Industrie zu beschleunigen. Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt in unserer breiteren europäischen Expansion, da wir weiterhin Systeme im kommerziellen Massstab einsetzen, die die Produktion von sauberem Wasserstoff sowohl praktisch als auch skalierbar machen", wird José Luis Crespo, Präsident und Chief Revenue Officer von Plug Power, in der Pressemitteilung zitiert.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

HENSOLDT-Aktie mit Plus: Rüstungsriese erzielt nach neun Monaten nur etwas bessere Rendite

Bildquelle: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten