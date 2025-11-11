Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 2.0%  SPI 17’503 1.9%  Dow 47’928 1.2%  DAX 24’088 0.5%  Euro 0.9270 -0.4%  EStoxx50 5’726 1.1%  Gold 4’129 0.3%  Bitcoin 82’295 -3.5%  Dollar 0.8003 -0.6%  Öl 65.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Idorsia36346343Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526Logitech2575132Amrize143013422Adecco1213860
Top News
Berg- und Talfahrt der Palantir-Aktie trotz starkem Geschäft - Das steckt dahinter
NVIDIAs grösste Konkurrenten: Alphabet vs. Meta - Welche Aktie führt im KI-Wettrennen?
D-Wave nach Quartalszahlen unter Druck: Einstiegschance oder Warnsignal?
BigBear.ai-Aktie trotz Umsatzschwund und roten Zahlen mit Kursgewinnen
SoftBank-Aktie: Konzern profitiert vom KI-Boom - Ausstieg bei NVIDIA zahlt sich aus
Suche...
eToro entdecken

Plug Power Aktie 13074688 / US72919P2020

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen im Blick 11.11.2025 22:11:00

Plug Power-Aktie im Minus: Verlust im dritten Quartal reduziert

Plug Power-Aktie im Minus: Verlust im dritten Quartal reduziert

Der Brennstoffzellenhersteller Plug Power hat seine mit Spannung erwarteten Zahlen für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel vorgelegt.

Plug Power
1.92 CHF -5.93%
Kaufen Verkaufen
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 hat Plug Power weiterhin Verluste erlitten. Das Ergebnis je Aktie lag bei -0,120 US-Dollar und damit etwas tiefer als von Analysten erwartet: Die Expertenschätzungen für das EPS hatten sich zuvor auf -0,130 US-Dollar belaufen. Das Ergebnis ist besser als vor Jahresfrist, als der Brennstoffzellenkonzern noch einen Verlust von 0,25 US-Dollar je Anteilsschein gemeldet hatte.

Umsatzseitig bilanzierte Plug Power 177,06 Millionen US-Dollar, damit verbesserte sich der Umsatz im Vorjahresvergleich, als noch 173,7 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Analysten hatten zuvor erwartet, dass sich der Umsatz des US-Konzerns gegenüber dem Vorjahr auf 187,33 Millionen US-Dollar verbessern würde.

Die Plug Power-Aktie reagierte im US-Handel an der NASDAQ schlussendlich mit einem Minus von 1,17 Prozent auf 2,53 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Wasserstoff-Hype vorbei? Plug Power-Aktie kann Gewinne nicht verteidigen

Bildquelle: Plug Power Inc.