|
11.11.2025 22:11:00
Plug Power-Aktie im Minus: Verlust im dritten Quartal reduziert
Der Brennstoffzellenhersteller Plug Power hat seine mit Spannung erwarteten Zahlen für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel vorgelegt.
Umsatzseitig bilanzierte Plug Power 177,06 Millionen US-Dollar, damit verbesserte sich der Umsatz im Vorjahresvergleich, als noch 173,7 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Analysten hatten zuvor erwartet, dass sich der Umsatz des US-Konzerns gegenüber dem Vorjahr auf 187,33 Millionen US-Dollar verbessern würde.
Die Plug Power-Aktie reagierte im US-Handel an der NASDAQ schlussendlich mit einem Minus von 1,17 Prozent auf 2,53 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
