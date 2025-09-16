Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 -0.3%  SPI 16’828 -0.4%  Dow 45’883 0.1%  DAX 23’612 -0.6%  Euro 0.9341 -0.1%  EStoxx50 5’433 -0.1%  Gold 3’693 0.4%  Bitcoin 91’262 -0.5%  Dollar 0.7913 -0.4%  Öl 67.4 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Microsoft-Aktie mit Plus: Anleger werden mit höherer Dividende belohnt
BBVA-Aktie schwächer: Analyst sieht Luft für höheres Sabadell-Angebot
NVIDIA-Aktie im Blick: China setzt trotz Druck der Regierung weiter auf Chips des KI-Giganten
PayPal-Aktie im Aufwind: Neue Features für Krypto und personalisierte Links
Kering-Aktie trotzdem im Plus: Kundendaten bei Cyberangriff im Juni gestohlen
Suche...
Plus500 Depot

PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Neue Funktionen 16.09.2025 12:32:50

PayPal-Aktie im Aufwind: Neue Features für Krypto und personalisierte Links

PayPal-Aktie im Aufwind: Neue Features für Krypto und personalisierte Links

Mit Links startet PayPal eine neue Funktion für einfache Geldtransfers. Gleichzeitig bereitet das Unternehmen die Integration von Kryptowährungen in Peer-to-Peer-Zahlungen vor.

• Einführung von PayPal Links für einfache Geldtransfers
• Geplante Krypto-Integration mit Bitcoin, Ethereum & Stablecoins
• Steuerliche Transparenz: Private Zahlungen bleiben privat

Einführung von PayPal Links

PayPal revolutioniert den Markt für Peer-to-Peer-Zahlungen mit der Einführung von PayPal Links - einer neuen Funktion, die es Nutzern ermöglicht, über individualisierte, einmalige Links Geld zu senden und zu empfangen. Diese Links können in jeder Konversation geteilt werden, was den Geldtransfer erheblich vereinfacht.

Diese Neuerung folgt kurz nach der Vorstellung von PayPal World, einer globalen Plattform, die die bedeutendsten digitalen Zahlungssysteme und Wallets weltweit miteinander verbindet. US-amerikanische Nutzer können die personalisierten Zahlungslinks ab sofort erstellen, während die internationale Expansion nach Grossbritannien, Italien und in weitere Märkte noch im laufenden Monat beginnt.

Integration von Kryptowährungen

Das Unternehmen plant zudem, Kryptowährungen direkt in den neuen Peer-to-Peer-Zahlungsprozess innerhalb der App zu integrieren. Dies wird es PayPal-Nutzern in den USA erleichtern, Bitcoin, Ethereum, PYUSD und andere Währungen an PayPal, Venmo und eine wachsende Anzahl digitaler Wallets zu senden, die Kryptowährungen und Stablecoins unterstützen.

"Seit 25 Jahren revolutioniert PayPal den Geldtransfer zwischen Menschen. Jetzt machen wir den nächsten grossen Schritt", wird Diego Scotti, General Manager der Consumer Group bei PayPal, in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. "Ob SMS, Messaging oder E-Mail - Ihr Geld folgt Ihren Gesprächen. In Kombination mit PayPal World ergibt sich ein unschlagbares Wertversprechen: Es ist überall dort sichtbar, wo Menschen sich verbinden, und ermöglicht es Ihnen, mühelos Zahlungen an Freunde und Familie zu leisten, egal wo sie sich befinden oder welche App sie nutzen."

Steuerliche Transparenz bei privaten Transaktionen

PayPal betont, dass die erweiterten Funktionen auch mehr Sicherheit bei persönlichen Zahlungen bieten. Überweisungen an Freunde und Familie über Venmo und PayPal bleiben von der 1099-K-Meldepflicht ausgenommen. Nutzer erhalten keine Steuerformulare für Geschenke, Rückerstattungen oder geteilte Ausgaben, wodurch private Zahlungen auch privat bleiben.

Das Peer-to-Peer-Segment entwickelt sich für PayPal weiterhin positiv. Im zweiten Quartal verzeichnete das Gesamtvolumen an P2P- und anderen Verbraucherzahlungen ein Wachstum von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders Venmo erreichte das stärkste TPV-Wachstum (Total Payment Volume) seit drei Jahren.

Mit der nahtlosen Interoperabilität von PayPal World soll die Bedeutung von P2P-Zahlungen zukünftig weiter zunehmen, da PayPal und Venmo Milliarden von digitalen Geldbörsen weltweit verbinden werden.

PayPal-Aktie im Fokus

Die PayPal-Aktie legt am Dienstag im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,43 Prozent auf 67,40 US-Dollar zu. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine allerdings mehr als 20 Prozent an Wert verloren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Nach Mehrjahrestief: NorCom-Aktie zeigt starke Erholung
UBS bleibt bei `Neutral` für Novo Nordisk-Aktie und hält an Kursziel fest
ASML-Aktie von positiver Analystenstimme beflügelt

Bildquelle: Twin Design / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com,Sean Gallup/Getty Images

Analysen zu PayPal Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:20 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
09:03 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adecco, Holcim, Partners Group
09:01 SMI-Schwergewichte belasten
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Unter dem GD200
15.09.25 Logo WHS Adobe liefert ab – neue KI-Produkte als Gamechanger für die Aktie?
12.09.25 Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
11.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Barry Callebaut AG
11.09.25 Halbe Kraft voraus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’611.46 19.22 BR1SRU
Short 12’860.05 13.76 BFKSDU
Short 13’361.75 8.71 O5UBSU
SMI-Kurs: 12’109.77 16.09.2025 12:58:36
Long 11’601.00 19.53 BAES3U
Long 11’355.39 14.00 BZ9S1U
Long 10’857.28 8.90 BNVSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

PayPal Inc 53.50 -0.58% PayPal Inc

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
Goldpreis mit neuem Rekordhoch
Zinspolitik im Fokus: Wall Street schlussendlich in Grün -- SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende etwas fester -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Dienstagmittag
Goldpreis setzt Rekordrally fort
Zinspolitik im Fokus: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Microsoft-Aktie mit Plus: Anleger werden mit höherer Dividende belohnt
ASML-Aktie von positiver Analystenstimme beflügelt
Trotz Druck auf SAP-Aktie: Analyst Jefferies bleibt bei "Buy"

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

BTC/USD 115’430.2872 -6.4922
-0.01
BTC/EUR 97’747.5215 -380.5517
-0.39
BTC/CHF 91’329.5975 -403.6244
-0.44
BTC/JPY 16’973’100.2930 -40’849.5715
-0.24
BTC/GBP 84’664.3065 -195.4633
-0.23
ETH/USD 4’505.5121 -19.3818
-0.43
ETH/EUR 3’815.3127 -31.1141
-0.81
ETH/CHF 3’564.8062 -30.9550
-0.86
ETH/GBP 3’304.6444 -21.6911
-0.65
ETH/JPY 662’499.5036 -4’413.7450
-0.66
PYUSD/EUR 0.8463 -0.0034
-0.40
PYUSD/JPY 146.9618 -0.3707
-0.25
PYUSD/GBP 0.7331 -0.0018
-0.24
PYUSD/CHF 0.7908 -0.0036
-0.45
PYUSD/USD 0.9995 -0.0002
-0.02

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}