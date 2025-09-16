Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'019 -1.0%  SPI 16'709 -1.1%  Dow 45'758 -0.3%  DAX 23'329 -1.8%  Euro 0.9327 -0.2%  EStoxx50 5'372 -1.3%  Gold 3'693 0.4%  Bitcoin 91'939 0.2%  Dollar 0.7862 -1.0%  Öl 68.5 1.6% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Deutsche Bank-Aktie mit Verlusten: Deutsche Bank reduziert Grundkapital durch weiteres Aktienrückkaufprogramm
Bitcoin steigt einen Tag vor US-Zinsentscheid auf Hoch seit Ende August
Deal mit NVIDIA treibt CoreWeave-Aktie: Analysten sehen weiteres Potenzial
Opendoor-Aktie nach Höhenflug im Rückwärtsgang: Drastischer Stellenabbau und Führungswechsel
Ford-Aktie tiefer: Bis zu Tausend Stellen in Köln gestrichen
Plus500 Depot
16.09.2025 22:18:00

Bitcoin steigt einen Tag vor US-Zinsentscheid auf Hoch seit Ende August

Bitcoin steigt einen Tag vor US-Zinsentscheid auf Hoch seit Ende August

Der Kurs des Bitcoins ist am Dienstag kurz aus einer mehrtägigen Seitwärtsphase nach oben ausgebrochen.

Die bekannteste Kryptowährung zog auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf knapp 117'000 US-Dollar an und erreichte so den höchsten Stand seit Ende August. Zuletzt notierte der Bitcoin wieder etwas tiefer bei rund 116'922 Dollar.

Während an den Aktien-Börsen zuletzt Zurückhaltung mit Blick auf die anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank vorherrschte, überwog am Kryptomarkt die Zuversicht. "Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Entscheid laufen sich Anleger für mögliche Zinssenkungen warm", sagte der Experte Timo Emden von Emden Research. Der Fachmann sprach von der Hoffnung, dass die Fed nicht nur am kommenden Mittwoch, sondern auch darüber hinaus die geldpolitischen Zügel lockert. Zinslose Anlagen wie Bitcoin könnten in einem potenziellen Niedrigzinsumfeld wieder an Attraktivität gewinnen.

Die US-Notenbank wird an diesem Mittwoch aller Voraussicht nach zum ersten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen senken. Vor allem der zuletzt sehr schwache Arbeitsmarkt spricht für eine Senkung. Die Fed steht allerdings unter einem enormen politischen Druck von US-Präsident Donald Trump, der immer wieder deutliche Zinssenkungen fordert.

Die Nachfrage nach Bitcoin & Co zusätzlich anheizen könnten Emden zufolge auch regulatorische Lockerungen und das Interesse institutioneller Anleger. Allerdings könnte erst eine nachhaltige Eroberung der psychologisch wichtigen 120'000-Dollar-Marke den Weg zum Rekordhoch freimachen. Dieses liegt bei rund 125'000 Dollar.

FRANKFURT (awp international)

Zwischen Gewinn oder Verlust - So steuern Sie durch volatile Krypto-Märkte
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
PayPal-Aktie im Minus: Neue Features für Krypto und personalisierte Links

