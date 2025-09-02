Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’130 -0.4%  SPI 16’796 -0.6%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’672 -1.5%  Euro 0.9364 -0.2%  EStoxx50 5’322 -0.8%  Gold 3’481 0.1%  Bitcoin 88’540 1.4%  Dollar 0.8049 0.5%  Öl 69.2 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Deutsche Bank-Analyse: Overweight-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von Morgan Stanley
HHLA-Aktie in Rot: Marcus Vitt zum Aufsichtsratschef berufen
Partners Group-Aktie weit im Plus: Gewinn zieht dank hoher Performance Fees kräftig an
Stanley Druckenmiller: So ist das Depot des Starinvestors im 2. Quartal 2025 aufgestellt
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Guidance erhöht 02.09.2025 13:10:36

Partners Group-Aktie weit im Plus: Gewinn zieht dank hoher Performance Fees kräftig an

Partners Group-Aktie weit im Plus: Gewinn zieht dank hoher Performance Fees kräftig an

Der Vermögensverwalter Partners Group hat im ersten Halbjahr mehr Ertrag generiert und unter dem Strich auch mehr verdient.

Partners Group
1146.62 CHF 4.81%
Kaufen Verkaufen
Der Vermögensverwalter Partners Group hat im ersten Halbjahr 2925 mehr Ertrag generiert und unter dem Strich auch mehr verdient. Die wichtigen Performance Fees sind deutlich höher ausgefallen als von Analysten erwartet. Am Markt sorgt das für Zuversicht, dass sich das Exit-Umfeld klar verbessert.

Die Erträge der auf Privatmarktanlagen spezialisierten Gesellschaft stiegen in den ersten sechs Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Fünftel auf 1,17 Milliarden Franken. Dafür sorgten die deutlich höheren Einnahmen aus Performance Fees, die sich mit 314 Millionen mehr oder weniger verdoppelten. Die Einnahmen aus den erfolgsabhängigen Gebühren erreichten damit einen Anteil von 27 Prozent der Gesamteinnahmen.

Die Haupt-Ertragsquelle für Partners Group, die fixen Managementgebühren, welche sich abhängig von den verwalteten Vermögen entwickeln, beliefen sich im ersten Semester auf 854 Millionen (+5%). Wie bereits seit Juli bekannt, verwaltete der Zuger Asset Manager Ende Juni 174 Milliarden Dollar nach 152 Milliarden Ende 2024.

Viele Verkäufe bereits 2025

Der EBITDA stieg damit im ersten Semester um 17 Prozent auf 733 Millionen Franken, was einer Marge von 62,7 Prozent entspricht. Und der Gewinn fiel mit 578 Millionen um 14 Prozent höher aus.

Mit Blick in die Zukunft bestätigte Partners Group derweil die Prognose für die Kapitalzusagen: Für das Gesamtjahr 2025 rechnet der Vermögensverwalter weiterhin mit neuen Kapitalzusagen im Umfang von 22 bis 27 Milliarden US-Dollar, wovon das Unternehmen im ersten Semester rund die Hälfte akquiriert hat. Hinzu kommen 4 Milliarden aus der Übernahme der Empira Group.

Was die Performance Fees angeht, rechnet Partners Group indes mit einem Anteil an den Gesamterträgen von über 30 Prozent für das laufende Jahr. Voraussetzung seien allerdings gleichbleibende Marktbedingungen und dass sich die Pipeline der für das zweite Halbjahr erwarteten Verkäufe von Investments erfüllt.  

Bis dato hatte die Guidance bei 20 bis 30 Prozent gelegen. Nach einem starken ersten Halbjahr und guten Aussichten für das zweite hat Partners Group aber nun die Guidance für 2025 frühzeitig auf 25 bis 40 Prozent erhöht. Dies sollte zuvor erst ab dem Jahr 2026 gültig sein.

Derweil rechnet das Management auch mit weiteren Akquisitionen auf die eigene Bilanz. So fasst Partners Group etwa weitere Übernahmen von Investmentmanagern im Immobilienbereich ins Auge. Die vertikale Integration in diesem Markt werde zunehmen - daher seien einige weitere Akquisitionen im Themenbereich von Empira möglich, sagte CEO David Layton am Dienstag an einem Webcast mit Analysten.

Partners Group hatte die Übernahme des Zuger Immobilien-Investmentmanagers mit Fokus auf den Wohnungssektor Ende 2024 angekündigt und im ersten Halbjahr 2025 vollzogen. Die 2014 gegründete Gesellschaft beschäftigt mehr als 250 Mitarbeitende in 13 Niederlassungen weltweit und soll nun als Teil der Partners Group unter ihrer bestehenden Marke operieren.

Auch bei der weiteren Konsolidierung innerhalb der Asset-Manager-Branche will Partners Group beteiligt sein, wie Layton weiter sagte. Konkrete Ankündigungen gebe es aber noch keine. Die Übernahme solcher Firmen und damit auch die Einbindung neuer Talente von ausserhalb ist für Partners Group neu und markiert entsprechend eine klare Strategieanpassung.

So reagiert die Partners Group-Aktie

Die Aktien von Partners Group legen am Dienstag im SIX-Handel deutlich zu. Der Vermögensverwalter hat die Erträge im ersten Halbjahr dank hoher Einnahmen aus Performance Fees mehr als am Markt zuvor erwartet gesteigert. Zudem hat das Management die Guidance für die Fees im Gesamtjahr erhöht.

An der SIX steigt die Partners Group-Aktie zeitweise 2,01 Prozent auf 1'118,50 Franken. Die Aktie war seit April stark zurückgekommen und stand im laufenden Jahr bis Montagabend insgesamt knapp 11 Prozent im Minus.

Die Analysten loben durchwegs das solide erste Halbjahr dank höher als erwartet ausgefallener Performance Fees, und auch der angehobene Ausblick für die erfolgsabhängigen Einnahmen kommt gut an. Das alles seien gute Zeichen für das zweite Halbjahr und würden wahrscheinlich auch ein verbessertes Transaktionsumfeld widerspiegeln, heisst es etwa bei Vontobel. Der zuständige Analyst will in der Folge seine Schätzungen für die Performance Fees und den Gewinn anheben.

Dank guter Visibilität über die Exit-Pipeline der fälligen Vermögenswerte, die voraussichtlich im zweiten Halbjahr verkauft werden, stelle Partners Group neu schon für das laufende Jahr Performance-Fees von 25 bis 40 Prozent der Erträge in Aussicht, hebt die ZKB hervor. Bisher galt diese Guidance erst ab dem kommenden Jahr.

Das solide erste Halbjahr trotz eines sehr unsicheren makroökonomischen Umfelds bestätigte die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts der Zuger Gesellschaft über Marktzyklen hinweg, fügt Octavian hinzu.

ys/rw

Baar (awp)

Weitere Links:

Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
Lucid-Aktie im Fokus: Reverse-Split bewegt Tesla-Konkurrent an der Börse
dormakaba-Aktie dennoch in Rot: Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 geplant

Bildquelle: Keystone
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:41 UBS Logo Gold: Kommt der nächste Ausbruch nach oben?
11:00 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
09:45 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie im Aufwind
08:27 Wenig Bewegung zum Wochenauftakt
01.09.25 Logo WHS Cybersecurity-Riese CrowdStrike: Bewertung hoch – aber Wachstum intakt? Chart & Zahlencheck
01.09.25 Cyberabwehr: Schutz in einer digitalisierten Welt
28.08.25 Julius Bär: 12.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, Novartis AG, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’648.18 19.94 BHPSRU
Short 12’912.66 13.82 S2S3YU
Short 13’380.14 8.98 O5UBSU
SMI-Kurs: 12’136.74 02.09.2025 13:16:31
Long 11’624.21 18.71 SSTBSU
Long 11’397.91 13.98 BK5S8U
Long 10’901.51 8.88 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

UBS am 01.09.2025

Chart

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT steigen: Rheinmetall und Andoya Space planen Partnerschaft
BYD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Aufwind
Q2 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Depot
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030
Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten

Top-Rankings

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}