Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 -0.4%  SPI 17’047 -0.2%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’124 -0.6%  Euro 0.9282 0.4%  EStoxx50 5’706 0.0%  Gold 3’927 -0.3%  Bitcoin 89’298 -0.3%  Dollar 0.7998 0.8%  Öl 64.9 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Microsoft-Aktie dennoch tiefer: Microsoft steigert Umsatz und Gewinn
Alphabet-Aktie legt zu: Google-Mutter hat in Q3 mehr verdient
Kontron-Aktie legt zu: Umsatzprognose reduziert - Gewinnziel bleibt
Pierer Mobility: Verwaltungsrat beantragt an aoGV Verlegung des Hauptsitzes
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

26’119.85
Pkt
107.69
Pkt
0.41 %
22:16:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Kursentwicklung im Fokus 29.10.2025 22:34:34

Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 ging im Plus aus dem Mittwochshandel.

Zum Handelsende kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.41 Prozent auf 26’119.85 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.521 Prozent auf 26’147.72 Punkte an der Kurstafel, nach 26’012.16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26’182.10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’907.45 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.63 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 29.09.2025, den Wert von 24’611.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23’308.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 20’550.65 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 24.52 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26’182.10 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit American Electric Power (+ 6.08 Prozent auf 122.11 USD), Cognizant (+ 5.71 Prozent auf 71.69 USD), Palantir (+ 4.86 Prozent auf 198.81 USD), Constellation Energy (+ 4.28 Prozent auf 401.43 USD) und Applied Materials (+ 3.56 Prozent auf 235.75 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Fiserv (-44.04 Prozent auf 70.60 USD), Enphase Energy (-15.15 Prozent auf 31.14 USD), Verisk Analytics A (-10.40 Prozent auf 208.00 USD), CoStar Group (-9.87 Prozent auf 70.51 USD) und PayPal (-6.72 Prozent auf 61.33 EUR).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 69’123’058 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.201 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.81 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.

Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.

🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)

– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:09 SMI stürzt ab
09:02 SG-Marktüberblick: 29.10.2025
08:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
07:55 Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
07:19 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse treten auf der Stelle
28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
28.10.25 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’823.22 19.56 S2S3VU
Short 13’094.83 13.71 U5BSSU
Short 13’580.05 8.95 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’314.10 29.10.2025 17:31:05
Long 11’736.05 18.56 SHFB5U
Long 11’507.12 13.87 BIYSFU
Long 11’008.02 8.95 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Alphabet-Aktie legt zu: Google-Mutter hat in Q3 mehr verdient
UBS-Aktie etwas schwächer: Quartalsgewinn schiesst in die Höhe - Bank übertrifft Erwartungen deutlich
NEL ASA-Aktie volatil: Wasserstoffkonzern weiter mit Verlusten, Umsatz nimmt ab
Bitcoin nach Rekordhoch und Einbruch: So sehen Experten die Entwicklung bis 2026
adidas-Aktie fällt dennoch zurück: Gewinne sprudeln
Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DroneShield-Aktie auf Talfahrt: Korrekturmodus nach der extremen Rally?
Telekom und NVIDIA bauen Milliarden-Rechenzentrum - so reagieren die Aktien der beteiligten Konzerne
BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen
Ausblick: Idorsia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 26’119.85 0.41%

finanzen.net News

Datum Titel
22:58 Niederlande: Timmermans tritt als Parteichef zurück
22:49 GNW-News: YPrime führt eine Advanced eCOA Oversight ein, um die Verantwortlichkeit der Prüfer und die Sicherheit der Teilnehmer zu stärken
22:15 Facebook-Konzern will KI-Ausbau weiter beschleunigen
22:09 Wilders: 'Der Wähler hat gesprochen'
22:04 ROUNDUP 3: US-Leitzins erneut gesenkt - Powells Ausblick überrascht
22:04 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 220 Euro
21:49 Microsoft steigert Umsatz und Gewinn erneut kräftig - Aktie fällt dennoch
21:49 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Adyen auf 1860 Euro - 'Buy'
21:47 WDH/ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow nach Rekord tiefer - Powell dämpft
21:44 ROUNDUP/Aktien New York Schloss: Dow nach Rekord im Minus - Powell verunsichert