Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

Zum Handelsende kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.41 Prozent auf 26’119.85 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.521 Prozent auf 26’147.72 Punkte an der Kurstafel, nach 26’012.16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26’182.10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’907.45 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.63 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 29.09.2025, den Wert von 24’611.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23’308.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 20’550.65 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 24.52 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26’182.10 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit American Electric Power (+ 6.08 Prozent auf 122.11 USD), Cognizant (+ 5.71 Prozent auf 71.69 USD), Palantir (+ 4.86 Prozent auf 198.81 USD), Constellation Energy (+ 4.28 Prozent auf 401.43 USD) und Applied Materials (+ 3.56 Prozent auf 235.75 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Fiserv (-44.04 Prozent auf 70.60 USD), Enphase Energy (-15.15 Prozent auf 31.14 USD), Verisk Analytics A (-10.40 Prozent auf 208.00 USD), CoStar Group (-9.87 Prozent auf 70.51 USD) und PayPal (-6.72 Prozent auf 61.33 EUR).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 69’123’058 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.201 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.81 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch