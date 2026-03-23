Pluszeichen in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende

Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1.15 Prozent höher bei 6’581.00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 53.224 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1.52 Prozent auf 6’605.30 Punkte an der Kurstafel, nach 6’506.48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’651.62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’565.55 Punkten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 23.02.2026, einen Stand von 6’837.75 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 6’909.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der S&P 500 mit 5’667.56 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4.05 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’002.28 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’473.52 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Advance Auto Parts (+ 7.87 Prozent auf 50.74 USD), Albemarle (+ 6.93 Prozent auf 167.56 USD), Palantir (+ 6.74 Prozent auf 160.84 USD), Robert Half (+ 6.57 Prozent auf 24.82 USD) und Carvana (+ 6.51 Prozent auf 299.60 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Estée Lauder Companies (-7.72 Prozent auf 79.29 USD), Centene (-4.62 Prozent auf 32.81 USD), Micron Technology (-4.39 Prozent auf 404.35 USD), Bath Body Works (-4.33 Prozent auf 18.57 USD) und Expeditors International of Washington (-3.97 Prozent auf 140.54 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 46’597’445 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.638 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.42 Prozent bei der Perrigo Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch