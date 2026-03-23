Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel im Plus

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1.22 Prozent stärker bei 24’188.59 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1.56 Prozent auf 24’270.77 Punkte an der Kurstafel, nach 23’898.15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24’465.16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’097.68 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24’708.94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25’587.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 19’753.97 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 4.04 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. Bei 23’759.97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Palantir (+ 6.74 Prozent auf 160.84 USD), Align Technology (+ 4.43 Prozent auf 180.86 USD), ASML (+ 3.98 Prozent auf 1’369.62 USD), Broadcom (+ 3.86 Prozent auf 322.51 USD) und AppLovin (+ 3.74 Prozent auf 458.95 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Enphase Energy (-7.59 Prozent auf 40.76 USD), Micron Technology (-4.39 Prozent auf 404.35 USD), Linde (-2.07 Prozent auf 478.05 USD), Kraft Heinz Company (-1.67 Prozent auf 21.21 USD) und DexCom (-1.51 Prozent auf 65.94 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 46’597’445 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.638 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2.04 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch