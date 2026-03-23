Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’390 0.6%  SPI 17’311 0.6%  Dow 46’208 1.4%  DAX 22’654 1.2%  Euro 0.9128 0.3%  EStoxx50 5’574 1.3%  Gold 4’400 -2.4%  Bitcoin 55’752 4.3%  Dollar 0.7863 -0.1%  Öl 100.5 -8.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292NVIDIA994529Novartis1200526Partners Group2460882Roche1203204
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SEC treibt Regeln für tokenisierte Wertpapiere voran
VNET Group-Aktie im Fokus: Analysten sehen grosses Potenzial
Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bewegung am Devisenmarkt: So steht es um US-Dollar, Franken und Euro
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’188.59
Pkt
290.44
Pkt
1.22 %
22:16:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ-Handel im Fokus 23.03.2026 22:34:12

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel im Plus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel im Plus

So performte der NASDAQ 100 schlussendlich.

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1.22 Prozent stärker bei 24’188.59 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1.56 Prozent auf 24’270.77 Punkte an der Kurstafel, nach 23’898.15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24’465.16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’097.68 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24’708.94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25’587.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 19’753.97 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 4.04 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. Bei 23’759.97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Palantir (+ 6.74 Prozent auf 160.84 USD), Align Technology (+ 4.43 Prozent auf 180.86 USD), ASML (+ 3.98 Prozent auf 1’369.62 USD), Broadcom (+ 3.86 Prozent auf 322.51 USD) und AppLovin (+ 3.74 Prozent auf 458.95 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Enphase Energy (-7.59 Prozent auf 40.76 USD), Micron Technology (-4.39 Prozent auf 404.35 USD), Linde (-2.07 Prozent auf 478.05 USD), Kraft Heinz Company (-1.67 Prozent auf 21.21 USD) und DexCom (-1.51 Prozent auf 65.94 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 46’597’445 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.638 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2.04 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

12:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Zinsen rauf, Gold runter
09:06 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen im Fokus
09:05 SMI steuert auf schwächstes Monatsergebnis seit 2002 zu
08:14 Accelleron gibt Vollgas
20.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
18.03.26 Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’034.17 19.10 B84SAU
Short 13’298.06 13.54 B8RSFU
Short 13’784.11 8.86 SZ3BMU
SMI-Kurs: 12’389.68 23.03.2026 17:31:05
Long 12’012.46 19.87 SRQB1U
Long 11’736.35 13.84 S7MBDU
Long 11’249.63 8.96 SQZB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Trump verkündet Angriffsaussetzung: SMI & DAX beenden Handel weit im Plus -- Wall Street letztlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich tiefrot
Rheinmetall-Aktie verliert: Konzern sieht Fortschritte beim F126-Grossprojekt - auch RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick
Gold, Öl & Co. in KW 12: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
DroneShield-Aktie im freien Fall: Kapitalerhöhung und Radar-Offensive
Gewinneinbruch: Sinopec-Aktie fällt - Öl-Riesen BP, Shell und ExxonMobil uneins
Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bayer-Aktie reagiert positiv auf Innovationen in Japan
UBS-Chef warnt: Nahost-Krise bleibt Dauerbelastung für die Börsen

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 24’188.59 1.22%