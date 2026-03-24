Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
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24.03.2026 21:00:00
Palantir-Aktie im Minus: Britische Politik will FCA-Deal stoppen
Palantir-Aktie im Fokus: Britische Abgeordnete fordern Abbruch der FCA-Kooperation wegen Sicherheitsbedenken.
• Kritiker warnen vor einer gefährlichen Abhängigkeit von US-Technologie
• FCA verteidigt das Pilotprojekt als notwendigen Schritt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität mittels künstlicher Intelligenz
Politischer Widerstand gegen Palantir in Grossbritannien verschärft sich
Die Expansion des US-Datenspezialisten Palantir im britischen öffentlichen Sektor stösst auf massiven parlamentarischen Widerstand. Hintergrund ist ein Vertrag mit der britischen Finanzmarktaufsicht Financial Conduct Authority (FCA), der dem Unternehmen Zugriff auf umfangreiche Datensätze zur Analyse von Finanzkriminalität gewähren soll. Abgeordnete der Liberal Democrats und der Green Party bezeichneten die Entscheidung am Montag als "schweren Beurteilungsfehler", wie der Guardian berichtet. Daisy Cooper, Sprecherin der Liberal Democrats für das Schatzamt, forderte gegenüber der britischen Regierung eine umfassende Untersuchung der Vertragsumstände. Sie kritisierte insbesondere die enge Verflechtung des Unternehmens mit der US-Politik und warnte vor der Preisgabe sensibler britischer Finanzdaten an einen US-Technologieriesen.
Die Kritik richtet sich vor allem gegen die potenzielle Einsichtnahme in laufende Ermittlungsverfahren. FCA-Insider äusserten gegenüber dem Guardian die Sorge, dass Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichen könnten, um den Schutz von Daten über prominente Zielpersonen zu gewährleisten. In der Vergangenheit betrafen solche Untersuchungen unter anderem hochkarätige Akteure des Finanzwesens wie Jes Staley oder Crispin Odey. Die Kritiker befürchten, dass die Integration der künstlichen Intelligenz von Palantir in die internen Systeme der Aufsichtsbehörde langfristige Abhängigkeiten schafft, die nur schwer wieder aufzulösen sind.
Sicherheitsgarantien und die Position der FCA
Die Financial Conduct Authority bemüht sich indes um Schadensbegrenzung und betont die technologische Notwendigkeit der Kooperation. Ein Sprecher der FCA erklärte, dass Kriminelle Technologie zunehmend effizient einsetzen würden, weshalb die Behörde modernste Analysewerkzeuge benötige, um Schritt zu halten. Dabei fungiere das Unternehmen lediglich als "Auftragsverarbeiter" und nicht als "Verantwortlicher" für die Daten. Dies bedeute rechtlich, dass Palantir ausschliesslich auf Anweisung der Behörde handeln dürfe. Zudem verbleibe die Hoheit über die Verschlüsselungscodes für die sensibelsten Dateien exklusiv bei der FCA, und sämtliche Daten würden ausschliesslich auf Servern innerhalb des Vereinigten Königreichs gespeichert.
Auch Louis Mosley, Europachef von Palantir, trat den Vorwürfen entgegen und suchte proaktiv das Gespräch mit britischen Parlamentariern. Er wies Behauptungen zurück, das Unternehmen könne Kundendaten für eigene Zwecke kommerzialisieren. Laut Mosley bestehe daran kein geschäftliches Interesse, zudem sei ein solches Vorgehen vertraglich und gesetzlich streng untersagt. Dennoch bleibt die Skepsis gross: Martin Wrigley, Mitglied des Technologieausschusses im Unterhaus, warnte vor der Entstehung eines "Monopolisten", gegen den heimische britische Unternehmen langfristig nicht mehr konkurrieren könnten. Er forderte stattdessen die Förderung nationaler Industriekapazitäten.
Expansion im öffentlichen Sektor trotz Kontroversen
Trotz der aktuellen Debatte ist Palantir bereits tief in der britischen Infrastruktur verwurzelt. Das Unternehmen hält Verträge im Gesamtwert von mehr als 500 Millionen Britischen Pfund, unter anderem mit dem staatlichen Gesundheitsdienst NHS, dem Verteidigungsministerium und verschiedenen Polizeibehörden. Premierminister Keir Starmer äusserte sich im Parlament defensiv zu der Frage, ob eine gefährliche Überabhängigkeit von US-Technologie bestehe. Zwar bevorzuge er den Ausbau heimischer Kapazitäten, sehe eine kritische Abhängigkeit zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht gegeben. Diese Einschätzung wird von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie "Foxglove" bezweifelt, die vor einem "Lock-in-Effekt" warnen.
Marktbeobachter bewerten die politische Debatte als zweischneidiges Schwert. Einerseits unterstreichen die prestigeträchtigen Aufträge von Behörden wie der FCA die technologische Überlegenheit der Foundry- und Gotham-Plattformen. Andererseits könnten regulatorische Hürden und politische Vorbehalte in Europa das künftige Wachstumstempo bremsen. Für Anleger dürfte entscheidend bleiben, ob das Unternehmen seine Strategie der "Einbettung" in staatliche Strukturen gegen den wachsenden protektionistischen Wind in Europa behaupten kann.
Aktienreaktion: Palantir-Aktie unter moderatem Druck
An der Börse sorgten die Nachrichten aus London für eine leichte Eintrübung der Stimmung, nachdem das Papier zuletzt deutlich im Aufwind war. Nachdem die Palantir-Aktie gestern an der NASDAQ noch mit einem Plus von 6,74 Prozent bei 160,84 US-Dollar aus dem Handel ging, zeigt sich die Notierung im Handel schwächer. Am Dienstag verzeichnete der Titel einen Rückgang von 3,77 Prozent und schloss bei 154,78 US-Dollar. Marktteilnehmer beobachten genau, ob die politischen Forderungen in Grossbritannien tatsächlich zu einer Vertragskündigung führen oder ob es sich lediglich um ein vorübergehendes Störfeuer handelt.
Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch
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