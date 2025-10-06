Advance Auto Parts Aktie 1331600 / US00751Y1064
06.10.2025 22:33:54
Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu
Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.
Am Montag bewegte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich 0.36 Prozent fester bei 6’740.28 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52.765 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.317 Prozent auf 6’737.10 Punkte an der Kurstafel, nach 6’715.79 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’749.52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’717.78 Zählern.
S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der S&P 500 auf 6’481.50 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’279.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, den Stand von 5’751.07 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 14.85 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’750.87 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 23.71 Prozent auf 203.71 USD), Comerica (+ 13.68 Prozent auf 80.20 USD), Lumen Technologies (+ 9.15 Prozent auf 7.16 USD), Tesla (+ 5.45 Prozent auf 453.25 USD) und Monolithic Power Systems (+ 5.36 Prozent auf 968.10 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil AppLovin (-14.03 Prozent auf 587.00 USD), Verizon (-5.11 Prozent auf 41.44 USD), DENTSPLY SIRONA (-5.08 Prozent auf 12.52 USD), Starbucks (-4.99 Prozent auf 82.11 USD) und Advance Auto Parts (-4.94 Prozent auf 58.31 USD).
Die meistgehandelten Aktien im S&P 500
Im S&P 500 weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 59’257’806 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.899 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
