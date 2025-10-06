NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance
|
06.10.2025 18:01:09
Börse New York in Grün: S&P 500 steigt
Der S&P 500 notiert am Montag im Plus.
Am Montag legt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.40 Prozent auf 6’742.69 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 52.765 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.317 Prozent stärker bei 6’737.10 Punkten, nach 6’715.79 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6’743.20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’717.78 Punkten lag.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’481.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wurde der S&P 500 auf 6’279.35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’751.07 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 14.90 Prozent. Bei 6’750.87 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’835.04 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 28.73 Prozent auf 211.98 USD), Comerica (+ 15.61 Prozent auf 81.56 USD), Lumen Technologies (+ 10.82 Prozent auf 7.27 USD), Albemarle (+ 5.84 Prozent auf 93.37 USD) und Monolithic Power Systems (+ 5.74 Prozent auf 971.54 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Verizon (-4.13 Prozent auf 41.87 USD), Starbucks (-4.10 Prozent auf 82.88 USD), DENTSPLY SIRONA (-3.75 Prozent auf 12.70 USD), Biogen (-3.50 Prozent auf 154.28 USD) und Advance Auto Parts (-3.44 Prozent auf 59.23 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Aktuell weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 41’576’998 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.899 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:01
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones verliert (finanzen.ch)
|
18:01
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
18:01
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 klettert am Montagmittag (finanzen.ch)
|
18:01
|Börse New York in Grün: S&P 500 steigt (finanzen.ch)
|
16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
16:02
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16:02
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
16:02
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite steigt zum Start (finanzen.ch)
Analysen zu Lumen Technologies Inc Registered Shs
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|6’739.15
|0.35%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich fester -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich in der neuen Handelswoche etwas aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt hielten sich Anleger zurück. Die US-Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost schlugen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}