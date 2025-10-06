Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'551 0.4%  SPI 17'292 0.5%  Dow 46'629 -0.3%  DAX 24'378 0.0%  Euro 0.9316 -0.3%  EStoxx50 5'629 -0.4%  Gold 3'946 1.5%  Bitcoin 99'368 0.9%  Dollar 0.7957 -0.1%  Öl 65.5 1.7% 
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Index-Performance 06.10.2025 18:01:09

Börse New York in Grün: S&P 500 steigt

Börse New York in Grün: S&P 500 steigt

Der S&P 500 notiert am Montag im Plus.

Lumen Technologies
5.17 CHF 15.47%
Kaufen Verkaufen

Am Montag legt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.40 Prozent auf 6’742.69 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 52.765 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.317 Prozent stärker bei 6’737.10 Punkten, nach 6’715.79 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6’743.20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’717.78 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’481.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wurde der S&P 500 auf 6’279.35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’751.07 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 14.90 Prozent. Bei 6’750.87 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’835.04 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 28.73 Prozent auf 211.98 USD), Comerica (+ 15.61 Prozent auf 81.56 USD), Lumen Technologies (+ 10.82 Prozent auf 7.27 USD), Albemarle (+ 5.84 Prozent auf 93.37 USD) und Monolithic Power Systems (+ 5.74 Prozent auf 971.54 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Verizon (-4.13 Prozent auf 41.87 USD), Starbucks (-4.10 Prozent auf 82.88 USD), DENTSPLY SIRONA (-3.75 Prozent auf 12.70 USD), Biogen (-3.50 Prozent auf 154.28 USD) und Advance Auto Parts (-3.44 Prozent auf 59.23 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 41’576’998 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.899 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

