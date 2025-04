Novo Nordisk-Aktie schwächer: Eine weitere Führungskraft verlässt das Unternehmen

• Camilla Sylvest tritt nach 28 Jahren bei Novo Nordisk zurück• Rücktritt erfordert eine umfangreiche Neuordnung der Verantwortlichkeiten• Bereits der zweite bedeutende Führungswechsel bei Novo Nordisk in kurzer Zeit

Nach 28 Jahren im Unternehmen hat am Donnerstag Camilla Sylvest, die seit sieben Jahren als Executive Vice President für Commercial Strategy & Corporate Affairs bei dem Pharmariesen Novo Nordisk tätig war, ihren Rücktriff verkündet.

Umfangreiche Anpassungen in der Geschäftsleitung nötig

Sylvest, die in ihrer Position als Leiterin für kommerzielle Strategie und Unternehmensangelegenheiten tätig war, war ursprünglich als Trainee bei Novo Nordisk eingestiegen und hat sich bis in die Geschäftsleitung nach oben gearbeitet. Warum sie ihre Karriere bei dem dänischen Arzneimittelhersteller nun beenden will, geht aus der von Novo Nordisk veröffentlichten Pressemitteilung nicht hervor.

Ihr Rückgang macht aber nun offenbar zahlreiche Anpassungen in der Führungsebene notwendig. Ludovic Helfgott, Executive Vice President für Seltene Erkrankungen, soll fortan die Verantwortung für die Produkt- und Portfoliostrategie, einschliesslich der kommerziellen Strategie, der medizinischen Angelegenheiten und der Geschäftsentwicklung in allen Therapiebereichen übernehmen, teilte das Unternehmen weiter mit.

Thilde Hummel Bøgebjerg, Senior Vice President für Produktversorgung und neue Technologien, wird zudem zum Executive Vice President für Qualität, IT und Umwelt befördert, während Tania Sabroe, Executive Vice President für Personal und Organisation, zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben die Verantwortung für die globale Kommunikation übernehmen soll.

Zweiter Wechsel in der Führungsebene in kurzer Zeit

Der Rücktritt von Camilla Sylvest ist bereits der zweite wichtige Führungswechsel bei Novo Nordisk in jüngster Zeit. Zuvor hatte Bloomberg über den Wechsel von Morten Lammert, Corporate Vice President für Adipositas und globale Strategieentwicklung in eine neu geschaffene Position bei Roche berichtet, eine offizielle Bestätigung dieser Meldung gibt es von Unternehmensseite bislang aber noch nicht.

Die Novo Nordisk-Aktie gibt im Handel an der dänischen OMX-Börse am Freitag 3,98 Prozent auf 438,65 DKK nach.



Redaktion finanzen.ch