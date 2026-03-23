Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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23.03.2026 08:09:00
Nordex liefert Turbinen für Projekt in den serbischen Karpaten - Aktie tiefer
Nordex hat einen Auftrag über die Lieferung und Installation von elf Windenergieanlagen für den Windpark Jasikovo im Osten Serbiens erhalten.
Der Windpark Jasikovo liegt in den serbischen Karpaten, etwa 175 Kilometer südöstlich von Belgrad. Das Projekt befindet sich rund sechs Kilometer südwestlich des Dorfes Jasikovo. Die Errichtung der ersten Turbine ist laut Nordex für April 2027 geplant, die erste Stromerzeugung soll voraussichtlich im Juli 2027 starten. Nach der vollständigen Inbetriebnahme wird für den Windpark eine jährliche Nettoenergieproduktion von über 270 GWh erwartet.
Auf Tradegate gibt die Nordex-Aktie am Morgen leicht nach.
DOW JONES
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