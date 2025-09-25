Nestle Aktie 213743 / US6410694060
25.09.2025 18:36:42
Nestle findet internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten
Von Adam Whittaker
DOW JONES--Nestle hat einen neuen Chef für sein Kaffee-Geschäft gefunden. Wie der Schweizer Konzern mitteilte, wurde Alfonso Gonzalez Loeschen mit Wirkung zum 1. November zum CEO von Nespresso befördert. Derzeit leitet er das US-Geschäft von Nespresso. Gonzalez Loeschen, der auch in die Konzernleitung einziehen wird, folgt auf Philipp Navratil, der Anfang des Monats zum Konzern-CEO ernannt wurde.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2025 12:37 ET (16:37 GMT)
