Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen

Wie der Schweizer Nahrungsmittelhersteller mitteilte, hat Freixe mit einer nicht offengelegten romantischen Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin gegen die internen Richtlinien verstossen. Zum Nachfolger wurde Nespresso-Chef Philipp Navratil ernannt, der der Konzernleitung seit Anfang des Jahres angehört.

"Dies war eine notwendige Entscheidung", sagte Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke über die Entlassung Freixes. "Nestlés Werte und Governance bilden das solide Fundament unseres Unternehmens. Ich danke Laurent für seinen langjährigen Dienst für Nestle." Über Navratil sagte Bulcke, er sei überzeugt, dass dieser die "Wachstumsstrategie mit hohem Tempo vorantreiben und unsere Effizienzmassnahmen weiter beschleunigen wird". Der strategische Kurs werde nicht geändert.

Freixe hatte erst am 1. September 2024 den Chefposten bei Nestlé übernommen. Er löste Mark Schneider ab, der damals wegen enttäuschender Ergebnisse und Aussichten entlassen wurde.

Affäre von Nestlé-CEO erst bei zweiter Untersuchung aufgeflogen

Die Liebesbeziehung zwischen Nestlé-CEO Laurent Freixe und einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin ist einem Unternehmensprecher zufolge erst durch eine zweite Untersuchung aufgeflogen. Dank externen Nachforschungen sei die Beziehung schliesslich nachgewiesen worden, sagte ein Nestlé-Sprecher der Nachrichtenagentur AWP am Montagabend.

Im Mai dieses Jahres sei dem Verwaltungsrat über interne Kanäle erstmals von der Beziehung zwischen Freixe und der Frau berichtet worden, sagte der Firmensprecher. Der Verwaltungsrat leitete daraufhin eine interne Untersuchung ein. Diese sei jedoch zum Schluss gekommen, dass dem CEO eine Beziehung nicht und damit auch kein Fehlverhalten nachgewiesen werden könne.

Danach kam es allerdings intern zu weiteren Meldungen zum Fall, wie der Sprecher sagte. Anschliessend sei eine breiter angelegte Untersuchung mit Hilfe einer unabhängigen externen Rechtsberatung durchgeführt worden. Diese hätte mehr Mittel zur Hand gehabt. Welche Mittel das waren, dazu äusserte sich der Firmensprecher nicht.

Keine Abgangsentschädigung

Die zweite Untersuchung förderte schliesslich die geheim gehaltene Beziehung zu Tage. Freixe verstiess mit dem Verschweigen der Beziehung zu der ihm unterstellten Mitarbeiterin gegen den Firmenkodex. Das Paar hätte diese offenlegen müssen. Die involvierte Frau arbeitet dem Vernehmen nach inzwischen nicht mehr bei Nestlé.

Weitere Sanktionen gegen Freixe gibt es nach Angaben des Firmensprechers nicht. Er muss nach dem Rauswurf allerdings auf eine Abgangsentschädigung verzichten. "Bei dieser Form der Trennung ist keine Abgangsentschädigung vorgesehen", sagte der Sprecher.

Freixe sass bei Nestlé auch im Verwaltungsrat. Ob, wann und allenfalls mit wem der freie Sitz besetzt wird, dazu sei noch kein Entscheid gefallen, sagte der Firmensprecher.

Nestlé-Aktien unter Druck - Unsicherheit nach CEO-Wechsel

Der überraschende Wechsel an der Nestlé-Spitze verunsichert die Märkte. Am Montagabend gab der Nahrungsmittelkonzern überraschend einen Chefwechsel bekannt - schon wieder. Laurent Freixe muss wegen einer verheimlichten Liebschaft das Unternehmen per sofort verlassen, Philipp Navratil übernimmt das Steuer. Dieser leitet seit Sommer 2024 die erfolgreiche Sparte Nespresso.

Gegen 8.15 Uhr fallen die Titel im vorbörslichen Handel bei Julius Bär um 1,9 Prozent auf 74,04 Franken. Damit ziehen sie den ganzen SMI noch tiefer ins Minus, der um 0,37 Prozent schwächer erwartet wird.

Die plötzliche Entlassung des Konzernchefs habe ihn schockiert, schreibt James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC. Sein Nachfolger Navratil sei - gemessen an traditionellen Standards von Nestlé - recht jung. Einen Strategiewechsel befürchtet der Experte nicht, aber zunächst etwas Unsicherheit.

Mit der Beförderung des 48-jährigen Navratil setze Nestlé auf eine Führungskraft der nächsten Generation, stellt auch Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy fest. Er kenne ihn als "aussergewöhnlich direkt, ehrgeizig und konsequent ergebnisorientiert." Eine seiner ersten Prioritäten werde es sein, Nestlé aus dem Zyklus der negativen Schlagzeilen herauszuführen.

David Hayes vom Analysehaus Jefferies stellt sich derweil die Frage, warum Nestlé erneut einen Chef aus den eigenen Reihen berufen hat, anstatt sich Zeit für eine umfassende Bewertung interner und externer Kandidaten zu nehmen. Der vor ziemlich genau einem Jahr geschasste Mark Schneider war bei seinem Antritt der erste externe CEO bei Nestlé seit fast 100 Jahren.

Im Urteil von Helvea Baader-Analyst Andreas von Arx hätte der Generationswechsel bei Nestlé - zusammen mit dem im nächsten Jahr geplanten Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrates - bereits vor zwölf Monaten erfolgen sollen. Er hoffe, dass Navratil "nun endlich den Ehrgeiz hat", die Probleme in den einzelnen Kategorien und Produkten anzugehen.

Denn nach Ansicht des Analysten sind die Ursachen für die Probleme bei Nestlé vor allem struktureller Natur. Sie seien kein vorübergehendes Phänomen oder auf Fehlmanagement zurückzuführen - dies sei aber die Einschätzung des bisherigen CEO Freixe gewesen. Ohnehin sei die Investorenmeinung zur Strategie von Freixe - zurück zu einem "Nestlé-von-früher-Modell" - geteilt gewesen.

DOW JONES / Vevey (awp)