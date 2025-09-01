Nestlé-Aktie: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen

Wie der Schweizer Nahrungsmittelhersteller mitteilte, hat Freixe mit einer nicht offengelegten romantischen Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin gegen die internen Richtlinien verstossen. Zum Nachfolger wurde Nespresso-Chef Philipp Navratil ernannt, der der Konzernleitung seit Anfang des Jahres angehört.

"Dies war eine notwendige Entscheidung", sagte Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke über die Entlassung Freixes. "Nestlés Werte und Governance bilden das solide Fundament unseres Unternehmens. Ich danke Laurent für seinen langjährigen Dienst für Nestle." Über Navratil sagte Bulcke, er sei überzeugt, dass dieser die "Wachstumsstrategie mit hohem Tempo vorantreiben und unsere Effizienzmassnahmen weiter beschleunigen wird". Der strategische Kurs werde nicht geändert.

Freixe hatte erst am 1. September 2024 den Chefposten bei Nestlé übernommen. Er löste Mark Schneider ab, der damals wegen enttäuschender Ergebnisse und Aussichten entlassen wurde.

Affäre von Nestlé-CEO erst bei zweiter Untersuchung aufgeflogen

Die Liebesbeziehung zwischen Nestlé-CEO Laurent Freixe und einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin ist einem Unternehmensprecher zufolge erst durch eine zweite Untersuchung aufgeflogen. Dank externen Nachforschungen sei die Beziehung schliesslich nachgewiesen worden, sagte ein Nestlé-Sprecher der Nachrichtenagentur AWP am Montagabend.

Im Mai dieses Jahres sei dem Verwaltungsrat über interne Kanäle erstmals von der Beziehung zwischen Freixe und der Frau berichtet worden, sagte der Firmensprecher. Der Verwaltungsrat leitete daraufhin eine interne Untersuchung ein. Diese sei jedoch zum Schluss gekommen, dass dem CEO eine Beziehung nicht und damit auch kein Fehlverhalten nachgewiesen werden könne.

Danach kam es allerdings intern zu weiteren Meldungen zum Fall, wie der Sprecher sagte. Anschliessend sei eine breiter angelegte Untersuchung mit Hilfe einer unabhängigen externen Rechtsberatung durchgeführt worden. Diese hätte mehr Mittel zur Hand gehabt. Welche Mittel das waren, dazu äusserte sich der Firmensprecher nicht.

Keine Abgangsentschädigung

Die zweite Untersuchung förderte schliesslich die geheim gehaltene Beziehung zu Tage. Freixe verstiess mit dem Verschweigen der Beziehung zu der ihm unterstellten Mitarbeiterin gegen den Firmenkodex. Das Paar hätte diese offenlegen müssen. Die involvierte Frau arbeitet dem Vernehmen nach inzwischen nicht mehr bei Nestlé.

Weitere Sanktionen gegen Freixe gibt es nach Angaben des Firmensprechers nicht. Er muss nach dem Rauswurf allerdings auf eine Abgangsentschädigung verzichten. "Bei dieser Form der Trennung ist keine Abgangsentschädigung vorgesehen", sagte der Sprecher.

Freixe sass bei Nestlé auch im Verwaltungsrat. Ob, wann und allenfalls mit wem der freie Sitz besetzt wird, dazu sei noch kein Entscheid gefallen, sagte der Firmensprecher.

DOW JONES / Vevey (awp)