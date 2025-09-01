|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Mit sofortiger Wirkung
|
01.09.2025 20:30:40
Nestlé-Aktie: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
Nestlé hat seinen CEO Laurent Freixe mit sofortiger Wirkung nach genau einem Jahr im Amt entlassen.
"Dies war eine notwendige Entscheidung", sagte Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke über die Entlassung Freixes. "Nestlés Werte und Governance bilden das solide Fundament unseres Unternehmens. Ich danke Laurent für seinen langjährigen Dienst für Nestle." Über Navratil sagte Bulcke, er sei überzeugt, dass dieser die "Wachstumsstrategie mit hohem Tempo vorantreiben und unsere Effizienzmassnahmen weiter beschleunigen wird". Der strategische Kurs werde nicht geändert.
Freixe hatte erst am 1. September 2024 den Chefposten bei Nestlé übernommen. Er löste Mark Schneider ab, der damals wegen enttäuschender Ergebnisse und Aussichten entlassen wurde.
Affäre von Nestlé-CEO erst bei zweiter Untersuchung aufgeflogen
Die Liebesbeziehung zwischen Nestlé-CEO Laurent Freixe und einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin ist einem Unternehmensprecher zufolge erst durch eine zweite Untersuchung aufgeflogen. Dank externen Nachforschungen sei die Beziehung schliesslich nachgewiesen worden, sagte ein Nestlé-Sprecher der Nachrichtenagentur AWP am Montagabend.
Im Mai dieses Jahres sei dem Verwaltungsrat über interne Kanäle erstmals von der Beziehung zwischen Freixe und der Frau berichtet worden, sagte der Firmensprecher. Der Verwaltungsrat leitete daraufhin eine interne Untersuchung ein. Diese sei jedoch zum Schluss gekommen, dass dem CEO eine Beziehung nicht und damit auch kein Fehlverhalten nachgewiesen werden könne.
Danach kam es allerdings intern zu weiteren Meldungen zum Fall, wie der Sprecher sagte. Anschliessend sei eine breiter angelegte Untersuchung mit Hilfe einer unabhängigen externen Rechtsberatung durchgeführt worden. Diese hätte mehr Mittel zur Hand gehabt. Welche Mittel das waren, dazu äusserte sich der Firmensprecher nicht.
Keine Abgangsentschädigung
Die zweite Untersuchung förderte schliesslich die geheim gehaltene Beziehung zu Tage. Freixe verstiess mit dem Verschweigen der Beziehung zu der ihm unterstellten Mitarbeiterin gegen den Firmenkodex. Das Paar hätte diese offenlegen müssen. Die involvierte Frau arbeitet dem Vernehmen nach inzwischen nicht mehr bei Nestlé.
Weitere Sanktionen gegen Freixe gibt es nach Angaben des Firmensprechers nicht. Er muss nach dem Rauswurf allerdings auf eine Abgangsentschädigung verzichten. "Bei dieser Form der Trennung ist keine Abgangsentschädigung vorgesehen", sagte der Sprecher.
Freixe sass bei Nestlé auch im Verwaltungsrat. Ob, wann und allenfalls mit wem der freie Sitz besetzt wird, dazu sei noch kein Entscheid gefallen, sagte der Firmensprecher.
DOW JONES / Vevey (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Nestle S.A. (spons. ADRs)
|
24.07.25
|Nestle erwägt Verkauf von Nature's Bounty - Umsatz steigt im 2. Quartal (Dow Jones)
|
20.03.25
|Nestle sieht trotz hoher Kakaopreise starke Schokoladen-Nachfrage - Magazin (Dow Jones)
Analysen zu Nestle S.A. (spons. ADRs)
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich wenig bewegt -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Börsen im Feiertag -- Märkte in Fernost schliessen uneins - Nikkei fällt
Zum Start in die neue Börsenwoche zeigte sich der heimische Aktienmarkt kaum verändert, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. An den US-Börsen findet aufgrund des Feiertags "Labor Day" kein Handel statt. Die asiatischen Aktienmärkten tendierten am Montag in verschiedene Richtungen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}