01.09.2025 20:21:36
Givaudan-Aktie: Übernahme von brasilianischer Vollmens Fragrances abgeschlossen
Der Aromen- und Riechstoffkonzern Givaudan hat die Übernahme der Mehrheit am brasilianischen Dufthaus Vollmens Fragrances abgeschlossen.
Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Doch das Geschäft von Vollmens Fragrances hätte auf Pro-forma-Basis einen zusätzlichen Umsatz von rund 25 Millionen Franken zu den Ergebnissen von Givaudan im Jahr 2024 beigetragen, wie Givaudan mitteilte.
Givaudan will den Kauf aus eigenen Mitteln finanzieren. Der Konzern hält sich zudem die Option offen, den Anteil an Vollmens weiter auszubauen.
Vollmens mit Sitz in Saltinho beschäftigt rund 180 Mitarbeitende und erzielte 2024 einen Umsatz von umgerechnet etwa 25 Millionen Franken. Das Unternehmen bleibt unter der Leitung der Gründerfamilie Mendes, die auch künftig die Geschäftsführung innehaben wird.
to/
Vernier (awp)
Analysen zu Givaudan AG
|16:43
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|28.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|27.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
