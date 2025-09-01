Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’177 -0.1%  SPI 16’889 -0.1%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 24’037 0.6%  Euro 0.9378 0.3%  EStoxx50 5’367 0.3%  Gold 3’476 0.8%  Bitcoin 87’382 0.8%  Dollar 0.8010 0.2%  Öl 68.2 0.1% 
Transaktion 01.09.2025 20:21:36

Givaudan-Aktie: Übernahme von brasilianischer Vollmens Fragrances abgeschlossen

Der Aromen- und Riechstoffkonzern Givaudan hat die Übernahme der Mehrheit am brasilianischen Dufthaus Vollmens Fragrances abgeschlossen.

Givaudan
3390.95 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen
Der weltweit führende Anbieter von Duft- und Schönheitsprodukten stärke damit seine Präsenz in Lateinamerika, Mittelamerika sowie weiteren internationalen Märkten, hiess es in einer Mitteilung vom Montagabend.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Doch das Geschäft von Vollmens Fragrances hätte auf Pro-forma-Basis einen zusätzlichen Umsatz von rund 25 Millionen Franken zu den Ergebnissen von Givaudan im Jahr 2024 beigetragen, wie Givaudan mitteilte.

Givaudan will den Kauf aus eigenen Mitteln finanzieren. Der Konzern hält sich zudem die Option offen, den Anteil an Vollmens weiter auszubauen.

Vollmens mit Sitz in Saltinho beschäftigt rund 180 Mitarbeitende und erzielte 2024 einen Umsatz von umgerechnet etwa 25 Millionen Franken. Das Unternehmen bleibt unter der Leitung der Gründerfamilie Mendes, die auch künftig die Geschäftsführung innehaben wird.

to/

Vernier (awp)

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3’392.00 0.65% Givaudan AG

