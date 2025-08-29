Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Experten-Analyse 29.08.2025 12:43:43

Nestlé-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Nestlé-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Nestlé-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Nestlé-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes, der das Nestlé-Papier näher betrachtet hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Das Management dürfte den Lebensmittelhersteller unter fundamentalen Aspekten in eine bessere Form bringen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem Investorentreffen mit dem Vorstandschef und dem Finanzvorstand. Das Branchenumfeld dürfte sich kurzfristig aber erst einmal nicht merklich aufhellen.

Aktieninformation im Fokus: Die Nestlé-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:27 Uhr 0.1 Prozent im Plus bei 74.99 CHF. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 8.01 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 521’761 Nestlé-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die Nestlé-Aktie um 3.7 Prozent nach oben. Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


