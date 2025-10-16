So viel wäre eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 1 Jahr heute wert

Anzeige

Vor 1 Jahr notierte USD Coin bei 0.9999 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in USDC investiert, befänden sich nun 10’000.93 USD Coin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 1.0000 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’000.64 USD wert. Mit einer Performance von +0.01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bei 0.9992 USD erreichte der Coin am 03.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 19.01.2025 erreicht und liegt bei 1.001 USD.

Redaktion finanzen.net