So lukrativ wäre ein Investment in Solana von vor 1 Jahr gewesen

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Solana wurde am 15.10.2024 bei 154.68 USD gehandelt. Bei einer SOL-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.6465 Solana in seinem Portfolio. Die gehaltenen Solana wären am 15.10.2025 125.37 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 193.93 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 25.37 Prozent vermehrt.

Am 08.04.2025 fiel SOL auf ein 52-Wochen-Tief bei 105.50 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 262.13 USD und wurde am 18.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net