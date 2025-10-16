Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Entwicklung der Investition 16.10.2025 19:43:08

So lukrativ wäre ein Investment in Solana von vor 1 Jahr gewesen

So lukrativ wäre ein Investment in Solana von vor 1 Jahr gewesen

Das wäre der Verdienst eines frühen Solana-Investments gewesen.

Solana wurde am 15.10.2024 bei 154.68 USD gehandelt. Bei einer SOL-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.6465 Solana in seinem Portfolio. Die gehaltenen Solana wären am 15.10.2025 125.37 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 193.93 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 25.37 Prozent vermehrt.

Am 08.04.2025 fiel SOL auf ein 52-Wochen-Tief bei 105.50 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 262.13 USD und wurde am 18.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
