Aufwärtstrend hält an 16.10.2025 17:00:08

Micron-Aktie im Aufwind: Was den Kurs des Halbleiterherstellers derzeit befeuert

Micron-Aktie im Aufwind: Was den Kurs des Halbleiterherstellers derzeit befeuert

Die Micron-Aktie erhält Rückenwind von Analystenseite. Auch ein Konkurrent schiebt den Kurs der Aktie zusätzlich an.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
241.61 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen
• Micron-Aktie profitiert weiter von einer Hochstufung durch Morgan Stanley
• Die starken Quartalszahlen von Micron und der allgemeine KI-Boom sorgen für anhaltenden Kursauftrieb
• Auch TSMCs Rekordgewinn und die positive Branchenstimmung treiben die Aktie

2,61 Prozent fester hat die Micron Technology-Aktie an der NASDAQ am Mittwoch geschlossen. Und auch am Donnerstag setzt sich die positive Entwicklung fort: Zwischenzeitlich zeigt sich der Anteilsschein 6,57 Prozent höher bei 204,55 US-Dollar.
Für Anleger kein ungewohntes Bild: Die Micron-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf bereits rund 128 Prozent zulegen können.

Analyst mit bullisher Einschätzung

Als Kurstreiber hat sich dabei zuletzt eine Analystenstimme erwiesen. Morgan Stanley hat der Aktie ein Upgrade verpasst und sie auf "Overweight" hochgestuft. Zeitgleich wurde das Kursziel erhöht: Die Experten trauen dem Anteilsschein des Technologieunternehmens nun 220 US-Dollar und damit noch einen deutlichen Sprung zu.

Auch Tage nach dem Uprade der Experten wirkt die Analystenstimme weiter positiv nach, ebenso wie die zuletzt veröffentlichten Zahlen zum vierten Quartal, als Micron einen kräftigen Gewinnsprung gemeldet hatte.

TSMC-Zahlen treiben den Sektor an

Auch Nachrichten der indirekten Konkurrenz sorgen für Kauflaune im Halbleitermarkt: Der weltgrösste Auftragsfertiger für Halbleiter, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), hat im dritten Quartal 2025 einen Rekordgewinn erzielt, was auch der starken Nachfrage aus dem KI-Segment zu verdanken war. Insbesondere die Auftragsfertigung für den KI-Riesen NVIDIA hatte das TSMC-Geschäft angetrieben und der Aktie auf ein neues Rekordhoch verholfen.

Die KI-Hoffnungen schlagen auch bei Micron durch, immerhin profitiert auch der Halbleiterhersteller stark von der weltweiten KI-Investitionswelle. Die steigende Nachfrage nach DRAM- und NAND-Chips für Rechenzentren und Cloud-Anwendungen verschafft Micron Rückenwind, wie sich in den Zahlen zum letzten Quartal zeigte, als ein Umsatzsprung von 46 Prozent und eine starke Gewinnentwicklung Anleger überzeugten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

TSMC erzielt Rekordgewinn - KI-Boom treibt Aktie des Chipfertigers auf Allzeithoch

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com

