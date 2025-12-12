Lululemon Athletica Aktie 3270648 / US5500211090
|Strategische Neuausrichtung
|
12.12.2025 08:09:13
lululemon-Aktie steigt zweistellig: Kombination aus Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz beflügelt Kurs
lululemon hat einen überraschenden Führungswechsel angekündigt. Die Nachricht fiel mit der Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das dritte Quartal zusammen.
• Finanzergebnisse 3. Quartal (Ende 2. November 2025): Der Nettoumsatz stieg um 7 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar
• Verwaltungsrat genehmigte eine Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms
CEO-Rücktritt nach sieben Jahren Wachstum
lululemon gab am Donnerstag den geplanten Rücktritt von Calvin McDonald als Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrats bekannt, der zum 31. Januar 2026 wirksam wird. McDonald, der das Unternehmen seit 2018 leitete, wird dem Unternehmen bis zum 31. März 2026 als Senior Advisor zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Unter McDonalds Führung verdreifachte lululemon seine Jahresumsätze und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar. Er verantwortete auch die Ausweitung der globalen Präsenz auf über 30 Länder und den Ausbau Chinas zum zweitgrössten Markt des Unternehmens. Der Verwaltungsrat hat eine umfassende Suche nach einem Nachfolger eingeleitet.
Für die Übergangszeit wurden Finanzchefin Meghan Frank und Chief Commercial Officer André Maestrini mit sofortiger Wirkung zu interimistischen Co-CEOs ernannt. Zudem übernimmt die Verwaltungsratsvorsitzende Marti Morfitt die erweiterte Rolle der Executive Chair, um die weitere Umsetzung der Wachstumsstrategie zu sichern.
Quartalsergebnisse zeigen internationale Stärke
Parallel zur Ankündigung des Führungswechsels veröffentlichte lululemon die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 (endete am 2. November 2025). Das Unternehmen erzielte einen Nettoumsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.
Das Wachstum wurde hauptsächlich durch internationale Märkte getragen: Der internationale Nettoumsatz stieg um 33 Prozent. Im Gegensatz dazu ging der Nettoumsatz in Amerika um 2 Prozent zurück, wobei die vergleichbaren Umsätze in der Region um 5 Prozent sanken. Das Unternehmen meldete einen verwässerten Gewinn pro Aktie von 2,59 US-Dollar, nach 2,87 US-Dollar im Vorjahresquartal. Die Bruttomarge sank um 290 Basispunkte auf 55,6 Prozent.
Ausblick und Aktienrückkäufe
Angesichts der Ergebnisse erhöhte der Verwaltungsrat die Ermächtigung für das Aktienrückkaufprogramm um eine Milliarde US-Dollar. Damit stehen dem Unternehmen zum 11. Dezember 2025 noch rund 1,6 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe zur Verfügung. Im dritten Quartal hatte das Unternehmen bereits Aktien im Wert von 189,0 Millionen US-Dollar zurückgekauft.
Für das vierte Quartal erwartet lululemon einen Nettoumsatz zwischen 3,50 Milliarden und 3,585 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2025 wird nun ein Nettoumsatz zwischen 10,962 Milliarden und 11,047 Milliarden US-Dollar erwartet.
Aktie reagiert mit Kurssprung
Die Aktie von lululemon reagierte nachbörslich mit einem deutlichen Anstieg auf die Nachrichten und legte an der NASDAQ um 10,66 Prozent auf 206,94 US-Dollar zu. Zuvor hatte der Schlusskurs am Donnerstag bei 187,01 US-Dollar gelegen. Die jüngsten Analystenbewertungen zeigen eine eher vorsichtige Haltung: Laut TipRanks liegen 16 von 18 Ratings auf "Hold" (Halten), mit einem durchschnittlichen Kursziel von 185,57 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
