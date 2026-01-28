Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Erwartungen im Überblick 28.01.2026 23:25:00

Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SAP SE veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

SAP SE lädt am 29.01.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,51 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,37 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,75 Milliarden EUR aus - eine Steigerung von 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9,38 Milliarden EUR eingefahren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 28 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,05 EUR, gegenüber 2,68 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt 36,91 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 34,18 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com