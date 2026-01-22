Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus

Am Donnerstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0.76 Prozent höher bei 25’518.35 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.876 Prozent stärker bei 25’548.38 Punkten in den Handel, nach 25’326.58 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25’399.50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’576.52 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.44 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25’461.70 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24’879.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21’853.00 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1.24 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25’873.18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’954.18 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 12.54 Prozent auf 40.48 USD), Datadog A (+ 6.31 Prozent auf 131.25 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5.66 Prozent auf 647.63 USD), Atlassian (+ 4.93 Prozent auf 128.44 USD) und Autodesk (+ 4.79 Prozent auf 269.77 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Dollar Tree (-4.63 Prozent auf 126.79 USD), Lam Research (-3.37 Prozent auf 220.70 USD), Ross Stores (-2.76 Prozent auf 187.01 USD), Synopsys (-2.39 Prozent auf 509.47 USD) und Constellation Energy (-2.38 Prozent auf 287.35 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 40’400’869 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.701 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch