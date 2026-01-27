Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'216 0.6%  SPI 18'296 0.6%  Dow 48'991 -0.9%  DAX 24'894 -0.2%  Euro 0.9180 -0.6%  EStoxx50 5'995 0.6%  Gold 5'090 1.6%  Bitcoin 67'611 -1.5%  Dollar 0.7666 -1.4%  Öl 67.4 2.5% 
27.01.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,3 Prozent auf 24,53 USD zu.

D-Wave Quantum
19.09 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 24,53 USD zu. Die D-Wave Quantum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,98 USD. Bei 24,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 2'622'506 Aktien.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 90,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 4,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.11.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,41 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.74 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 10.04.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,208 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

