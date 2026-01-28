Augen auf Fed und US-Tech-Bilanzen: SMI vorbörslich mit Verlusten -- DAX bleibt wohl auf Richtungssuche -- Asiens Börsen mit Gewinnen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte schwächer in den Handel zur Wochenmitte starten.

So eröffnete der SMI hatte am Vortag 0,56 Prozent fester bei 13'216,23 Punkten geschlossen.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex und schlossen ebenso 0,59 Prozent höher bei 18'295,85 Stellen bzw. 0,56 Prozent stärker bei 2'139,76 Einheiten.

Der heimische Aktienmarkt hat am Mittwoch uneinheitliche Vorgaben vor der Brust, denn an den US-Börsen zeigte sich am Vorabend kein klares Bild. Der Standardwerteindex verlor, Techaktien legten aber deutlich zu.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich am Mittwoch jedoch vor allem auf den geldpolitischen Entscheid der US-Notenbank Fed, der am Abend Schweizer Zeit bekannt gegeben wird. Zwar rechnen die Märkte überwiegend damit, dass die Leitzinsen unverändert bleiben - und das trotz wiederholter Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen.

Darüber hinaus könnte das Fed-Treffen Hinweise auf die künftige Führung der Notenbank liefern. Die reguläre Amtszeit von Fed-Präsident Jerome Powell endet im Mai, und es gilt als sicher, dass Trump ihn nicht erneut nominieren will. Der Konflikt zwischen beiden hatte sich zuletzt weiter zugespitzt, nachdem rechtliche Schritte gegen Powell eingeleitet worden waren.

Auf Unternehmensebene setzt sich hierzulande die Berichtssaison fort. Lonza legt am Mittwoch seine Jahreszahlen vor, nachdem Logitech bereits in der Nacht Quartalsergebnisse veröffentlicht hat.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich mit einer klaren Positionierung auch zur Wochenmitte weiter Zeit lassen.

Der DAX hatte am Vortag bei 24'894,44 Punkten und damit 0,15 Prozent schwächer geschlossen.

Auch am Mittwoch zeichnet sich keine klare Richtung ab. Zur Wochenmitte dürfte in den USA im Handelsverlauf vor allem die US-Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung die Kurse bewegen. Diese wird an diesem Mittwoch ihre Leitzinsen voraussichtlich nicht weiter senken. Im Blick stehen zudem der anstehende Führungswechsel in der US-Notenbank Fed und der starke Druck, den US-Präsident Donald Trump auf Fed-Chef Jerome Powell ausübt.

Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 schaffte es auf ein Jahreshoch, bis zum Oktober-Rekord fehlt aber noch ein Stück. Hier stehen nach dem heutigen US-Handelsende die Zahlen von Meta Platforms, Microsoft und Tesla im Fokus.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.

Der Dow Jones beendete den Handelstag mit Abgaben und schloss 0,83 Prozent tiefer bei 49'003,04 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite fuhr unterdessen Gewinne ein und schloss mit einem Plus von 0,91 Prozent bei 23'817,10 Zählern.

Die Stimmung an der Wall Street war damit dennoch besser als von etlichen Marktbeobachtern vorausgesagt.

"Diese Woche ist entscheidend für die kurzfristige Marktstimmung im weiteren Verlauf des Jahres 2026. Die Geschichte zeigt, dass ein starker Januar oft den Rahmen für den Rest des Jahres vorgibt, wobei die Anlegerpsychologie eine übergeordnete Rolle spielt", bemühte eChefmarktstratege Chris Brigati von SWBC die Geschichte. Im Haushaltsstreit um die Finanzierung der Heimatschutzbehörde (ICE) schickt US-Präsident Donald Trump nach den tödlichen Schüssen von ICE-Beamten seinen Grenzbeauftragten Tom Homan nach Minneapolis. Beobachter werten dieses Vorgehen als Versuch der Deeskalation und Aufarbeitung der Geschehnisse.

Am Dienstag begann die zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Von der Fed wird keine Änderung des Leitzinses erwartet. Da sich die Amtszeit von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell dem Ende zuneigt, könnte er seine übliche rhetorische Zurückhaltung aufgeben. Insofern versprechen seine Kommentare am Mittwoch spannender zu werden als üblich.

ASIEN

Die Börsen in Asien legen zur Wochenmitte zu.

In Tokio zeigte sich der Nikkei 225 lange Zeit in der Verlustzone, schafft es im späten Verlauf aber auf grünes Terrain und schloss mit einem Plus von 0,05 Prozent bei 53'358,71 Punkten.

Leichte Gewinne werden auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo es für den Shanghai Composite zeitweise um 0,30 Prozent auf 4'151,98 Einheiten nach oben geht.

Kräftigere Gewinne fährt daneben der Markt in Hongkong ein - der Hang Seng legt zeitweise 2,38 Prozent auf 27'771,61 Zähler zu.

Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. Rückenwind kam vor allem von kräftigen Kursgewinnen bei Technologie- und KI-nahen Titeln im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen grosser US-Techkonzerne. Die Zurückhaltung mancher Anleger vor dem später am Tag erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed trat dabei in den Hintergrund.

In Asien spiegelte sich die positive Stimmung vor allem in Kursgewinnen bei Halbleiter- und Rechenzentrumsaktien wider. Anleger positionierten sich im Vorfeld der Zahlenvorlage mehrerer US-Schwergewichte aus dem Technologiesektor. So werden im am Abend unter anderem Microsoft, Meta, Tesla/a> berichten, am Donnerstag folgt Apple mit seine Quartalszahlen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires