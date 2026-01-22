Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.80 Prozent auf 25’529.39 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.876 Prozent auf 25’548.38 Punkte an der Kurstafel, nach 25’326.58 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’399.50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25’562.25 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.49 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.12.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25’461.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24’879.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’853.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1.28 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25’873.18 Punkten. Bei 24’954.18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 10.48 Prozent auf 39.74 USD), Datadog A (+ 6.34 Prozent auf 131.29 USD), Arm (+ 5.25 Prozent auf 119.90 USD), DexCom (+ 4.88 Prozent auf 75.63 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4.30 Prozent auf 639.30 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Dollar Tree (-3.93 Prozent auf 127.71 USD), Lam Research (-2.84 Prozent auf 221.91 USD), Synopsys (-2.78 Prozent auf 507.43 USD), Netflix (-1.76 Prozent auf 83.86 USD) und AppLovin (-1.75 Prozent auf 523.23 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18’357’255 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.701 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.37 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.19 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch