Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Zuschlägen

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.34 Prozent höher bei 25’605.47 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.064 Prozent auf 25’501.91 Punkte an der Kurstafel, nach 25’518.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25’435.02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’709.74 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.79 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 25’587.83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’097.42 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 21’900.93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.58 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 25’873.18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’954.18 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Fortinet (+ 5.18 Prozent auf 81.64 USD), Gilead Sciences (+ 3.65 Prozent auf 135.93 USD), Microsoft (+ 3.28 Prozent auf 465.95 USD), Netflix (+ 3.09 Prozent auf 86.12 USD) und Intuit (+ 2.97 Prozent auf 563.97 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Intel (-17.03 Prozent auf 45.07 USD), Marvell Technology (-3.45 Prozent auf 80.23 USD), Arm (-2.63 Prozent auf 116.07 USD), Enphase Energy (-2.52 Prozent auf 39.46 USD) und Old Dominion Freight Line (-2.22 Prozent auf 174.30 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 56’486’838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.795 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.08 Prozent die höchste Dividendenrendite.

