Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’147 -0.6%  SPI 18’222 -0.5%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9242 -0.4%  EStoxx50 5’948 -0.1%  Gold 4’981 0.9%  Bitcoin 69’796 -1.1%  Dollar 0.7818 -1.0%  Öl 65.9 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Neue Zusammenarbeit rund um "Responsible AI"
Microsoft-Aktie fester: Cloud-Projekte für US-Luftwaffe und Formel 1 im Fokus
Plug Power-Aktie nur zeitweise im Aufwind: Strategischer Kompromiss mit Walmart beflügelt
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’605.47
Pkt
87.11
Pkt
0.34 %
23:14:31
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ-Handel im Blick 23.01.2026 22:33:38

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Zuschlägen

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Zuschlägen

Am fünften Tag der Woche wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.34 Prozent höher bei 25’605.47 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.064 Prozent auf 25’501.91 Punkte an der Kurstafel, nach 25’518.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25’435.02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’709.74 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.79 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 25’587.83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’097.42 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 21’900.93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.58 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 25’873.18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’954.18 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Fortinet (+ 5.18 Prozent auf 81.64 USD), Gilead Sciences (+ 3.65 Prozent auf 135.93 USD), Microsoft (+ 3.28 Prozent auf 465.95 USD), Netflix (+ 3.09 Prozent auf 86.12 USD) und Intuit (+ 2.97 Prozent auf 563.97 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Intel (-17.03 Prozent auf 45.07 USD), Marvell Technology (-3.45 Prozent auf 80.23 USD), Arm (-2.63 Prozent auf 116.07 USD), Enphase Energy (-2.52 Prozent auf 39.46 USD) und Old Dominion Freight Line (-2.22 Prozent auf 174.30 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 56’486’838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.795 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.08 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:35 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
10:24 SMI-Anleger bleiben skeptisch
09:28 Marktüberblick: BASF, Intel und Wacker Neuson im Fokus
07:35 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke im Blick
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’383.50 18.90 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’147.13 23.01.2026 17:30:03
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Börsengang der CSG-Aktie setzt positiven Akzent für IPO-Jahr 2026 - Auswirkungen auf die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
DroneShield-Aktie verliert: Freigabe von Performance-Optionen verunsichert Anleger
BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag im Minus
Nestlé-Aktie tiefer: Strafuntersuchung nach Säuglingstod
Rally bei Gold, Silber & Kupfer: Wird sich der Aufwärtstrend 2026 fortsetzen?
Plug Power-Aktie nur zeitweise im Aufwind: Strategischer Kompromiss mit Walmart beflügelt

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 04/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 04/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’605.47 0.34%

finanzen.net News

Datum Titel
22:59 GNW-News: Quantexa Claims Accelerator ist nun auf dem Guidewire Marketplace verfügbar und ermöglicht Echtzeit-Entscheidungsintelligenz für Versicherungsanspr...
22:21 ROUNDUP 3: 'Monstersturm' zieht auf - Millionen in den USA gewarnt
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow tiefer, Techs etwas besser
22:14 Aktien New York Schluss: Dow tiefer, Techs etwas besser
21:36 Erste Ukraine-Verhandlungsrunde in Abu Dhabi beendet
21:21 ROUNDUP 3: Hoffnung auf Internet im Iran - Kriegssorge wächst
20:52 Devisen: Euro steigt zeitweise über 1,18 US-Dollar
20:18 USA verhängen Öl-Sanktionen gegen Iran - Kriegssorge wächst
20:18 Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
19:55 Aktien New York: Dow tiefer und Techs stärker am Ende einer turbulenten Woche