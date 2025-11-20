NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ON Semiconductor-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden ON Semiconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ON Semiconductor-Papier an diesem Tag 67.31 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.486 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (46.12 USD), wäre die Investition nun 68.52 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 31.48 Prozent.

ON Semiconductor wurde am Markt mit 18.36 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch