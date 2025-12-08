NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0.25 Prozent leichter bei 25’627.95 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.260 Prozent auf 25’758.82 Punkte an der Kurstafel, nach 25’692.05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 25’531.75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’828.16 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 25’059.81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23’762.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Wert von 21’622.25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 22.18 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Warner Bros Discovery (+ 4.41 Prozent auf 27.23 USD), Micron Technology (+ 4.09 Prozent auf 246.92 USD), ON Semiconductor (+ 3.00 Prozent auf 56.38 USD), Broadcom (+ 2.78 Prozent auf 401.10 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2.63 Prozent auf 183.69 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Marvell Technology (-6.99 Prozent auf 92.00 USD), Fortinet (-3.90 Prozent auf 83.53 USD), Baker Hughes (-3.68 Prozent auf 47.39 USD), Lululemon Athletica (-3.67 Prozent auf 183.04 USD) und Netflix (-3.44 Prozent auf 96.79 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41’274’296 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.801 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.73 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

