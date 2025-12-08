Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|NASDAQ 100 im Blick
|
08.12.2025 18:00:40
Zurückhaltung in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Montagmittag
Anleger in New York treten aktuell den Rückzug an.
Am Montag fällt der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ um 0.34 Prozent auf 25’604.44 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.260 Prozent stärker bei 25’758.82 Punkten in den Montagshandel, nach 25’692.05 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25’594.12 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’828.16 Zähler.
NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25’059.81 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 08.09.2025, einen Stand von 23’762.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bei 21’622.25 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22.07 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26’182.10 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Warner Bros Discovery (+ 4.81 Prozent auf 27.34 USD), ON Semiconductor (+ 3.00 Prozent auf 56.38 USD), Broadcom (+ 2.75 Prozent auf 400.96 USD), Datadog A (+ 2.35 Prozent auf 154.98 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2.35 Prozent auf 183.20 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Marvell Technology (-9.98 Prozent auf 89.04 USD), Netflix (-4.36 Prozent auf 95.87 USD), Lululemon Athletica (-4.02 Prozent auf 182.38 USD), Intel (-3.84 Prozent auf 39.82 USD) und Baker Hughes (-3.60 Prozent auf 47.43 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Aktuell weist die Warner Bros Discovery-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15’656’009 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.801 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
