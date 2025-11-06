Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’130.04
Pkt
-489.99
Pkt
-1.91 %
22:34:39
NASDAQ 100 aktuell 06.11.2025 22:33:45

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach

Der NASDAQ 100 notierte zum Handelsende im negativen Bereich.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1.91 Prozent tiefer bei 25’130.04 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.202 Prozent tiefer bei 25’568.24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25’620.03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25’083.24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’568.24 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3.77 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24’978.56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23’315.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20’781.33 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 19.81 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26’182.10 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Datadog A (+ 23.13 Prozent auf 190.82 USD), AstraZeneca (+ 3.23 Prozent auf 83.77 USD), Diamondback Energy (+ 2.53 Prozent auf 140.77 USD), Biogen (+ 2.16 Prozent auf 156.74 USD) und AppLovin (+ 0.70 Prozent auf 621.36 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Axon Enterprise (-8.19 Prozent auf 587.14 USD), MercadoLibre (-7.54 Prozent auf 2’128.33 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7.27 Prozent auf 237.70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6.98 Prozent auf 237.20 USD) und Palantir (-6.84 Prozent auf 175.05 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 54’957’812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.195 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
