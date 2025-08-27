Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.08.2025 22:33:40

NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 24.041 Pkt - Delivery Hero unter Druck

Continental
70.85 CHF 0.98%
DOW JONES--Der Handel mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss ist am Mittwochabend bei Lang & Schwarz von Delivery Hero dominiert worden. Der Lieferdienst hatte die Gewinn- und Cashflow-Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt, zeigte sich aber optimistischer bei Umsatz und Bruttowarenwert. Die Aktie wurde am Abend 3,2 Prozent tiefer getaxt. "Es gab hier durchaus auch Käufer", sagte ein Händler mit Blick auf höhere Zielsetzung bei Umsatz und Bruttowarenwert.

Continental hat einen Käufer für das Geschäft mit Gummiprodukten für Automobilhersteller gefunden. Der DAX-Konzern hat den Verkauf des Contitech-Geschäftsfelds OESL mit mehr als 16.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt rund 1,9 Milliarden Euro an die US-Industrieholding Regent vereinbart. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Kurs kletterte um 0,5 Prozent.

MFE-Mediaforeurope kommt bei Prosiebensat1 doch noch auf eine Mehrheit. Nachdem die von der Familie Berlusconi kontrollierte Holding in ihrem Übernahmeangebot zunächst die Mehrheit verfehlt hatte, kündigte die tschechische Holding PPF nun den Ausstieg aus Prosieben an. Sie will ihre Anteile in Höhe von 15,7 Prozent MFE andienen, die bislang auf 43,6 Prozent der Anteile an dem TV-Konzern kommt. Der Kurs wurde am Abend 2,5 Prozent schwächer getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.041 24.046 Unverändert

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 16:34 ET (20:34 GMT)

