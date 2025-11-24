RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2025 22:22:41
NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 23.243 Pkt - Nucera unter Druck
DOW JONES--Neben den Rüstungsaktien, die von den US-Friedensplänen für die Ukraine belastet wurden, sind am Montagabend im nachbörslichen Aktienhandel Thyssenkrupp Nucera unter Druck geraten. Bei Lang & Schwarz wurde der Titel 5,7 Prozent schwächer getaxt. "Die Geschäftszahlen waren nicht so toll", kommentierte ein Händler den Geschäftsausweis der Thyssenkrupp-Wasserstofftochter. Diese hatte ihre eigene Umsatzprognose im abgelaufenen Geschäftsjahr verfehlt und nur einen geringen operativen Gewinn verbucht. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Nucera mit einem Umsatzrückgang und bestenfalls einem ausgeglichenen operativen Gewinn.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.243 23.239 unverändert
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2025 16:23 ET (21:23 GMT)
Nachrichten zu RENK
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Nachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Montagshandel in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
12:29
|RENK Aktie News: RENK am Montagmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel: Anleger lassen MDAX steigen (finanzen.ch)
|
11:49
|EQS-DD: RENK Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf (EQS Group)
|
11:49
|EQS-DD: RENK Group AG: Dr. Alexander Sagel, buy (EQS Group)
|
09:29
|RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)