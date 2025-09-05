Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.647 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Freitag haben sich die Kurse etwas erholt von dem Rücksetzer, den sie während des Xetra-Handels verzeichnet hatten. Überraschend schwache August-Arbeitsmarktdaten in den USA hatten die dortigen Börsen belastet, wobei sich die Verluste aber in Grenzen hielten.

Unter den Einzelwerten wurden CTS Eventim am Abend 2,4 Prozent niedriger getaxt. Finanzvorstand Holger Hohrein verlässt das Unternehmen zum Jahresende.

Auch Hellofresh vermeldete einen Abgang. Mitgründer und Co-CEO Thomas Griesel wird das Unternehmen spätestens mit Ablauf seiner aktuellen Amtszeit Ende April 2026 verlassen. Die Aktie gab um 1 Prozent nach.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.647 23.597 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 16:24 ET (20:24 GMT)