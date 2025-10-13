Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’485 0.0%  SPI 17’222 0.1%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’388 0.6%  Euro 0.9303 0.0%  EStoxx50 5’568 0.7%  Gold 4’111 2.3%  Bitcoin 93’052 0.7%  Dollar 0.8042 0.4%  Öl 63.4 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Bitcoin-Treasuries im Trend - Bitwise-CIO sieht Kaufzeitpunkt gekommen
Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Beyond Meat-Aktie stürzt ab: Anleger reagieren entsetzt auf Schuldenpläne
Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Plus500 Depot

Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 22:46:41

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.422 Punkte - Conti leichter

Medios
39.12 CHF -6.27%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Sehr feste Vorgaben der US-Börsen haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Montag noch etwas gestützt.

Continental wurden gut 1 Prozent niedriger getaxt, nachdem der französische Wettbewerber Michelin seine Jahresprognose gesenkt hatte.

Medios profitierten nicht von ihrer bevorstehenden Aufnahme in den SDAX. Die Titel notierten am Abend knapp unter dem Schlusskurs des Xetra-Handels. Sie werden mit Handelsbeginn am Donnerstag ausserplanmässig in den SDAX aufsteigen, wo sie die Aktien von Ceconomy ersetzen werden. Ceconomy müssen den Index verlassen, weil der Streubesitz der Aktien unter 10 Prozent gefallen ist und damit nicht mehr die Kriterien für einen Verbleib erfüllt. Der Kurs von Ceconomy reagierten ebenfalls kaum.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.388 24.422 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 16:47 ET (20:47 GMT)

Nachrichten zu Medios AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?