Continental Aktie 327809 / US2107712000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Aufsichtsratschef
|
19.09.2025 11:25:40
Continental-Aktie: Soussan als Nachfolgerin von Reitzle vorgeschlagen
Nach der Neuaufstellung von Continental als reiner Reifenkonzern wird Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle seinen Posten niederlegen.
"Nach dem erfolgreichen Spin-off von Aumovio stellen wir jetzt die Weichen für eine geordnete Nachfolge", wird Reitzle in der Mitteilung zitiert.
Die deutsch-französische Managerin Soussan bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Automobil- und Transportbranche mit. Unter anderem war sie CEO von Siemens Mobility und in anderen Positionen bei Siemens VDO und Continental selbst tätig. Zuletzt war sie CEO beim französischen Konzern Suez.
Für die Titel des Continental-Konzerns geht es via XETRA um zuletzt 0,70 Prozent hoch auf 57,34 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Continental AG (spons. ADRs)
|
28.08.25
|Continental verkauft Contitech-Sparte OESL - Aktie gewinnt (Dow Jones)
|
05.08.25
|Continental-Aktie schwach: Conti steigert operativen Gewinn trotz Umsatzrückgang (Dow Jones)
|
03.07.25
|Continental prognostiziert Belastungen durch Trump-Zölle im zweiten Quartal (Dow Jones)
|
24.06.25