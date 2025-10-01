Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Continental Aktie 327809 / US2107712000

Vorsichtiger Ausblick 01.10.2025 18:18:40

Continental-Aktie legt trotz anhaltender Nachfrageflaute zu

Continental-Aktie legt trotz anhaltender Nachfrageflaute zu

Continental hat auch im dritten Quartal eine weltweit gedämpfte Nachfrage für neue Pkw-Reifen gespürt.

Continental
5.65 EUR -1.74%
Kaufen Verkaufen
In allen Regionen sei diese Entwicklung im Erstausrüstergeschäft zu verzeichnen gewesen, so der Konzern anlässlich des Pre-Close-Calls mit Analysten. Das gleiche gelte für den Nutzfahrzeugbereich. Hier schwächele vor allem das Geschäft in Nordamerika.

Zusammenfassend rechnet der Konzern im Bereich Tires mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Die operative Marge dürfte innerhalb des Prognosekorridors für das Gesamtjahr liegen - wohl aber etwas näher am unteren Ende.

Bei Contitech beeinträchtige der Druck auf den Umsatz weiterhin die Profitabilität. In Summe dürfte das Ergebnis des dritten Quartals schwächer ausfallen als erwartet, da der industrielle Aufschwung nicht wie erwartet eingetreten sei. Die Marge dürfte daher im Quartal in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Für das Schlussquartal rechnet Conti aber weiterhin mit einer Erholung.

Aufgrund der Entkonsolidierung von Aumovio rechnet Conti den weiteren Angaben zufolge mit einer nicht zahlungswirksamen negativen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Belastung.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die Continental-Aktie zeitweise 2,10 Prozent auf 57,48 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

