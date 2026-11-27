FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - IM PLUS ERWARTET - Der Dax knüpft am Freitag wohl mit Kursgewinnen an seine schwungvolle Erholung vom Vortag an. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG 0,7 Prozent höher auf 25.397 Punkte taxiert. Er würde damit das Wochenhoch vom Montag wieder testen. Trotz aller Turbulenzen, die es in den vergangenen Tagen vor allem im Technologiesektor gab, steuert der Dax mit 2,4 Prozent Plus auf eine gute Wochenbilanz zu. In Asien bekam die Erholung etwas Schwung, nachdem die technologielastigen Börsen in Japan und Seoul am Vortag erst einmal verhalten reagiert hatten. Die Commerzbank spricht von einer "Erholung der globalen Risikobereitschaft", verweist aber auch auf gedämpfte Handelsvolumina. Nachdem am Vortag in den USA wegen "Thanksgiving" nicht gehandelt wurde, wird gespannt auf die Eröffnung in New York geblickt. Auch am Freitag wird dort am "Black Friday" nur verkürzt gehandelt. Viele Investoren dürften sich deshalb in ein verlängertes Wochenende verabschiedet haben.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN EINES FEIERTAGS - In den USA waren die Aktienmärkte am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen.

ASIEN: - DEUTLICH IM PLUS - In Asien ist es am Freitag an den wichtigsten Aktienmärkten deutlich nach oben gegangen. Experten verwiesen auf die wieder gestiegene Risikobereitschaft, die vor allem die technologielastigen Märkte in Japan und Südkorea stützte. Aber auch in China und Hongkong ging es deutlich nach oben.

DAX 25215,52 2,08% XDAX 25246,99 0,47% EuroSTOXX 50 6014,74 2,04% Stoxx50 5277,94 1,57%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 122,83 -0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0979 0,09% USD/Yen 159,35 0,04% Euro/Yen 174,95 0,13%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 61.612 1,85%

ROHÖL:

Brent 97,28 +0,71 USD WTI 86,24 +2,56 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr - Unionsfraktionschef Thorsten Frei mahnt zu Renten-Einigung: "Es geht um unser Land", ZDF-Sendung Maybrit Illner - Der Wirtschaftsweise Martin Werding nennt die Unions-Pläne für eine Respektrente ein grosses Entgegenkommen und warnt die SPD vor einer Blockade, Interview, Rheinische Post - Die Mietpreise für kleine Wohnungen sind in deutschen Grossstädten wie Berlin sind laut einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in den vergangenen 15 Jahren um bis zu 121 Prozent gestiegen, Rheinische Post

bis 22.15 Uhr - Der Vorsitzende der Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz fordert eine umfassendere Debatte über globale Sicherheit. Öl, Gas und Kohle sieht er als Auslaufmodell, Gespräch mit Achim Steiner, HB - Zwei Sicherheitsexperten der TH Augsburg erklären, warum Anlagen extrem angreifbar sind, weshalb Pflichtschulungen nicht reichen - und was Chefs in KI-Zeiten tun sollten, Gespräch mit Lothar Brau und Dominik Merli - Das Altersvorsorgedepot eröffnet Fondsanbietern neue Vertriebswege. Amundi will dabei Partner bedienen und im ETF-Wettbewerb weiter wachsen, sagt Deutschlandchef Christian Pellis im Gespräch, BöZ

bis 21.00 Uhr - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) spielt einen strategischen Staatseinstieg über die staatliche Förderbank KfW beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion durch, HB - Das Landgericht Bonn hat gegen 14 verurteilte Cum-Ex-Täter die Einziehung von insgesamt 58,7 Millionen Euro angeordnet, nach aktuellem Stand flossen lediglich 18,15 Millionen Euro an den Staat zurück, HB# - Die Münchener Rüstungsfirma Quantum Systems steigert ihre Bewertung auf mehr als zehn Milliarden Dollar, HB - Der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums des Bundestags, Marc Henrichmann (CDU), warnt nach den Festnahmen zweier mutmasslicher Terroristen in Deutschland vor weiteren proiranischen Terrorgruppen, Gespräch, HB - Rheinmetall und die Deutsche Telekom wollen das sinkende Vertrauen in den US-Softwareanbieter Palantir mit einem gemeinsamen Angebot nutzen. Sie planen die zivile Vermarktung ihrer Überwachungsplattform, Wiwo - "Moskau und Teheran füttern den Protest mit Lügen." Der albanische Ministerpräsident Edi Rama vermutet hinter den Protesten in seinem Land eine Einmischung von aussen, Gespräch, FAZ - Bayerns neuer Justizminister Josef Schmid (CSU) über KI in der Justiz, Femizide und die AfD, Gespräch, FAZ - Die EU will die Versorgung mit kritischen Arzneimitteln sicherstellen. Dem Fresenius-Chef geht das nicht schnell genug, zumal die Bundesregierung mit kleinteiliger Politik das Gegenteil bewirke. Er fordert einen grundlegenden Neustart, Gespräch mit Michael Sen, FAZ - Investoren, die Wert auf gute Unternehmensführung legen, hinterfragen nach dem Skandal um Jensen Huang, ob sie in Nvidia noch anlegen können. Der Vorstandsvorsitzende der Spezialfondsgesellschaft Ökoworld, Oliver Pfeil, spricht über seine roten Linien, Gespräch, FAZ - Die Baukosten sollen sinken - und damit Mieten und Kaufpreise im Neubau. Instone-Chef Kruno Crepulja verrät, wodurch das gelingt, wer noch Wohnungen kauft und wie Vermieter mit Steuervorteilen hohe Renditen bekommen sollen, Gespräch, FAZ - Bantleon-Chefvolkswirt: "Deutschland wird ein anderes Industrieland." Auch wenn die Autoindustrie bis Mitte der 2030er Jahre rund ein Drittel ihrer Wertschöpfung verlieren dürfte, ist Daniel Hartmann ist für den Standort Deutschland zuversichtlich. Vier Wachstumstrends könnten die Verluste ausgleichen, Gespräch, BöZ - Der Kapitalmarktexperte und Allianz-Berater Mohamed El-Erian sieht steigendes Rezessionsrisiko in den USA, Gespräch, HB