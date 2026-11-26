Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,0 Prozent auf 765,40 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'166 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 775,40 EUR. Mit einem Wert von 756,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 79'664 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 19.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'966,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 156,86 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 692,30 EUR. Dieser Wert wurde am 20.11.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 9,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,72 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 11,50 EUR je Wertpapier. Am 05.11.2026 äusserte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 3,34 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.15 Mrd. EUR – ein Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2.78 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 11.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 33,35 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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