Das Papier von Rheinmetall konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 764,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'242 Punkten liegt. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 775,40 EUR zu. Bei 756,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 138'659 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 1'966,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 61,10 Prozent niedriger. Am 20.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 692,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 9,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,72 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 05.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,36 EUR gegenüber 3,34 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Am 16.03.2028 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 33,35 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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