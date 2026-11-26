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26.11.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot zieht am Nachmittag an
Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 331,00 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 331,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'182 Punkten liegt. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 332,30 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 330,25 EUR. Bisher wurden heute 1'175 Home Depot-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 334,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 0,90 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 34,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,39 USD aus. Home Depot liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 43.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.35 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Home Depot am 23.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 22.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 14,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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