Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte am Donnerstag nach dem starken Vortag zunächst wieder nachgeben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,6 Prozent tiefer auf 25.500 Punkte. Tags zuvor war der Dax mit 25.706 Punkten zwar zeitweise auf das höchste Niveau seit vier Wochen geklettert. Letztlich blieb er aber wie beim jüngsten Anlauf in der Vorwoche unter seiner 50-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend abbildet. Auch die Erholung des US-Technologieindexes Nasdaq 100 verlor am Vorabend an dieser Hürde ihren Schwung.

USA: - GEWINNE - Der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen die Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq wieder aufgehellt. Zum Börsenschluss gewann der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 1,13 Prozent, nachdem er am Vortag erneut anfällig für Verluste gewesen war. "SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist", sagte Simon Wiersma, Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING. Der am Dienstag schon starke Leitindex Dow Jones Industrial zog am Mittwoch um weitere 0,69 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,58 Prozent zu.

ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte stützte nicht. Die Gewinne der Unternehmen konnten die Anleger in Asien bisher offenbar nicht davon überzeugen, dass sich die Erholung im Bereich der Künstlichen Intelligenz nachhaltig fortsetzt. Der japanische Nikkei 225 gab zuletzt um fast zwei Prozent nach. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen um rund 1,3 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste 2,9 Prozent ein.

DAX 25.645,04 1,35% XDAX 25.606,25 0,71% EuroSTOXX 50 6.207,52 1,40% Stoxx50 5.409,60 1,15% DJIA 52.856,09 0,69% S&P 500 7.757,17 0,58% NASDAQ 100 29.822,52 1,13%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 121,56 0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1243 0,10% USD/Yen 157,67 -0,30% Euro/Yen 177,27 -0,20%

BITCOIN:

Bitcoin 82.697 -1,58% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 111,04 2,22 USD WTI 98,89 1,74 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - Vor dem Weihnachtsgeschäft schlagen die Schausteller in Deutschland Alarm, weil der Diesel trotz des Tankrabatts weiter teuer bleibt, Gespräch mit dem Präsidenten des Schaustellerbundes, Albert Ritte, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - "Wir sehen uns als Gegenpol zu Zara und H&M", Gespräch mit Peek & Cloppenburg-Geschäftsführerin Constanze Freienstein, HB - Legora verfünffacht seine Bewertung innerhalb eines Jahres, HB - Marine Le Pen fordert eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild. Das könnte auf einen Wandel der europäischen extremen Rechten hindeuten, Gastbeitrag von Historiker Laurent Warlouze, HB - "Anleihen sind wieder eine solide Basis im Portfolio", Gespräch mit Michael Krautzberger, Chefanlagestratege bei Allianz Global Investors, HB - Der CDU-Haushaltspolitiker Yannick Bury mahnt mit Blick auf den möglichen Ausgleich finanzieller Lücken zur Zurückhaltung, Gespräch, Table Media

bis 21.00 Uhr: - CVC prüft Gebot für Verisure, um das Unternehmen anschliessend von der Börse zu nehmen, FT - Brainlab-Gründer setzt Abberufung von EMH-Mitgründer Kuss durch, HB - Mit neuem Gesetz entfällt Tabaksteuer auf E-Zigaretten, Bild - Copilot kann Matthew Beesley, den Chef von Jupiter Fund Management, nicht mehr begeistern. Die Firma ist zu Claude übergegangen. Ihm zufolge spart ein Mitarbeiter dort im Schnitt pro Tag 40 Minuten durch automatisierte Tools und Prozesse sowie den Einsatz von KI, Gespräch, BöZ - Der Mannheimer Ökonom Tom Krebs sieht Deutschland in der schwersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit. Kleine Korrekturen reichten nicht, sagt er - und empfiehlt eine "geplante Marktwirtschaft" inklusive Preiskontrollen, Gespräch, FAZ

/jha/