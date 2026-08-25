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25.08.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften auch am Dienstag vorsichtig bleiben vor womöglich wegweisenden Ereignissen im weiteren Wochenverlauf. Dazu zählen Nvidia -Quartalszahlen am Mittwoch und Signale zur US-Geldpolitik, wenn am Freitag Fed-Präsidenten Kevin Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole spricht. Zwei Stunden vor dem Auftakt wurde der Leitindex vom Broker IG auf 26.160 Punkte taxiert. Mit einem dann 0,2 Prozent höheren Auftakt wird der Dax also weiter über 26.000 Punkten gesehen.

USA: - DURCHWACHSEN - Technologieaktien haben am Montag in den USA wieder einmal geschwächelt. Standardwerte legten dagegen überwiegend moderat zu. Negative Vorgaben aus Asien, die am Mittwoch nachbörslich anstehenden Quartalszahlen Nvidia sowie Spekulationen über Preiserhöhungen wegen steigender Kosten bei der KI-Chip-Koryphäe Nvidia verunsicherten. Im Blick stand zudem die Pressekonferenz der US-Regierung zu Wirtschaftssanktionen gegen den Iran, die die Anleger an den US-Börsen aber kaum bewegte. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial ging mit plus 0,26 Prozent auf 53.417,16 Punkte aus dem Tag. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,28 Prozent auf 7.652,86 Zähler, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 0,97 Prozent auf 29.023,18 Punkte einbüsste.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Anleger warten weiter auf aktuelle Geschäftszahlen des KI-Chipkonzerns Nvidia zur Wochenmitte sowie mögliche geldpolitische Signale von US-Notenbank Chef Kevin Warsh am Freitag. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte im späten 0,4 Prozent im Plus. Der südkoreanischen Kospi-Index war kaum verändert. In China sank der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen um 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,4 Prozent fiel. Im Iran-Krieg signalisierte die US-Regierung derweil am Vorabend den Wandel hin zu einem "Wirtschaftskrieg", bei dem Teheran komplett von der Weltwirtschaft isoliert werden soll. Experten bezeichneten die US-Pläne als unpräzise. "Die entscheidende Frage ist, wie aggressiv die USA Sekundärsanktionen gegen die wichtigsten Handelspartner des Iran - insbesondere China - durchsetzen werden", schrieb die Commerzbank. 

                                 
DAX             26.106,60  -0,12%
XDAX            26.129,64   0,15%
EuroSTOXX 50     6.447,98  -0,22%
Stoxx50          5.480,89  -0,15%
                                 
DJIA            53.417,16   0,26%
S&P 500          7.652,86  -0,28%
NASDAQ 100      29.023,18  -0,98%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    121,73  -0,04%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1656  -0,07%
USD/Yen     159,30   0,12%
Euro/Yen    185,67   0,06%

BITCOIN: 

                               
Bitcoin            80.42  1,82%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    92,14  -0,03 USD
WTI      85,10  +0,09 USD

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PRESSESCHAU

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bis 6.30 Uhr - In der gesetzlichen Pflegeversicherung zeichnet sich nach den Worten von AOK-Bundesverbandschefin Carola Reimann ein Defizit von acht Milliarden Euro ab, Funke-Mediengruppe - Angesichts ausbleibender Fortschritte auf EU-Ebene dringt die Linke auf die Einführung einer Finanztransaktionssteuer in Deutschland, Rheinische Post - SPD-Fraktionsvorsitzender Matthias Miersch räumt vor der Kabinettsklausur der Bundesregierung Kommunikationsdefizite der Koalition ein, Gespräch, Politico - Der CSU-Politiker und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt liegt in der Beliebtheit der Wähler erstmals vor dem CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, Bild

bis 23.15 Uhr: - "Ich kann keine Tipps geben, wie man sein Unternehmen verkauft", Gespräch mit Viessmann-Generations-Group Max Viessmann über den Standort, das Sport-Sponsoring und Hilfe für die Demokratie, HB - Der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts Halle warnt vor den Folgen einer AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt für die Unternehmen - und erst recht für die Wissenschaft, Gespräch mit Reint Gropp, HB - Es ist dringend notwendig, nicht nur über Wettbewerbsfähigkeit zu diskutieren, sondern zu handeln. Fünf Punkte sollte die Regierung angehen, Gastbeitrag von Ifo-Präsident Clemens Fuest, HB

bis 21.00 Uhr: - EU plant Auto-Allianz gegen China, HB - Als Vorreiter in der S-Finanzgruppe arbeitet der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz an Plänen für den Ernstfall. Verbandspräsident Thomas Hirsch kritisiert, dass die Finanzbranche in der staatlichen Sicherheitsplanung zu wenig berücksichtigt werde - obwohl etwa der Zahlungsverkehr zur Kritischen Infrastruktur zählt, Gespräch, BöZ - Gegen KI-Sorgen hilft ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte. Schneller und gründlicher als die Industrielle Revolution? Warum die KI alles von Grund auf verändern wird - aber vielleicht doch nicht über Nacht, Gastbeitrag von Ökonom Albrecht Ritschl, FAZ - KI bringt keine Entlastung in Sachen Inflation und Zinsen, Gastbeitrag von Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, FAZ

/mis

In eigener Sache

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’323.95 13.70 SJZBBU
Short 15’896.89 8.87 SJB30U
SMI-Kurs: 14’447.19 24.08.2026 17:31:36
Long 13’814.56 19.54 SGBRFU
Long 13’506.90 13.77 S1B6WU
Long 12’929.48 8.92 SA2BCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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