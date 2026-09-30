Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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30.09.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot
Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 254,35 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 254,35 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'349 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 254,35 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 347,00 EUR markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 36,43 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 250,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 1,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,22 USD ausgeschüttet werden. Home Depot veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 47.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 15,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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